Esta es la agenda de partidos de los jugadores de Selección Colombia

Actualizado hace 1 hora

Después de haber clasificado al Mundial de Rusia-2018, ahora los jugadores de la Selección Colombia se enfocan a sus clubes, a los partidos con sus equipos en las distintas ligas del planeta.

En la Liga II, en Argentina, México, Brasil, en Europa y hasta en China, los deportistas de la ‘Tricolor’ tendrán toda la posibilidad destacarse.

Como es costumbre, FUTBOLRED le presenta la agenda de los partidos de los futbolistas de Colombia.

Arqueros:

David Ospina (Arsenal)

Watford vs. Arsenal (Premier League)

Hora: 11:30 a.m.

Día: 14 de octubre

TV: Espn

Leandro Castellanos (Santa Fe)

*No tiene partido el fin de semana, ya que el juego contra Tolima fue pospuesto hasta el 25 de octubre por problemas con el gramado en El Campín.

Camilo Vargas (Atlético Nacional)

Once Caldas vs. Nacional (Liga II)

Hora: 11:30 a.m.

Día: 16 de octubre

TV: Win Sports

Defensores

Dávinson Sánchez (Tottenham)

Tottenham vs. Bournemouth (Premier League)

Hora: 9:00 a.m.

Día: 14 de octubre

TV: sin transmisión

Cristian Zapata (Milan)

Inter de Milán vs. Milan (Serie A)

Hora: 1:45 p.m.

Día: 15 de octubre

TV: Fox Sports 2

Stefan Medina (Monterrey)

Monterrey vs. Pachuca (Liga de México)

Hora: 7:00 p.m.

Día: 14 de octubre

TV: sin transmisión

Oscar Murillo (Pachuca)

Monterrey vs. Pachuca (Liga de México)

Hora: 7:00 p.m.

Día: 14 de octubre

TV: sin transmisión

William Tesillo (Santa Fe)

*No tiene partido el fin de semana, ya que el juego contra Tolima fue pospuesto hasta el 25 de octubre por problemas con el gramado en El Campín.

Frank Fabra (Boca Juniors)

Patronato vs. Boca Juniors (Liga de Argentina)

Hora: 6:05 p.m.

Día: 15 de octubre

TV: Fox Sports 2

Santiago Arias (PSV)

VVV Venlo VS. PSV (Liga de Holanda)

Hora: 7:30 a.m.

Día: 15 de octubre

TV: sin transmisión

Farid Díaz (Olimpia)

Olimpia vs. Nacional Asunción (Liga de Paraguay)

Hora: 6:10 p.m.

Día: 14 de octubre

TV: Espn

Volantes:

Juan Guillermo Cuadrado (Juventus)

Juventus vs. Lazio (Serie A)

Hora: 11:00 a.m.

Día: 14 de octubre

TV: Espn 2

Carlos Sánchez (Fiorentina)

Fiorentina vs. Udinese (Serie A)

Hora: 5:30 a.m.

Día: 15 de octubre

TV: Fox Sports

James Rodríguez (Bayern Múnich)

Bayern vs. Friburgo (Liga de Alemania)

Hora: 8:30 a.m.

Día: 14 de octubre

TV: Espn 2

Mateus Uribe (América, de México)

Cruz Azul vs. América (Liga de México)

Hora: 5:00 p.m.

Día: 14 de octubre

TV: sin transmisión

Edwin Cardona (Boca Juniors)

Patronato vs. Boca Juniors (Liga de Argentina)

Hora: 6:05 p.m.

Día: 15 de octubre

TV: Fox Sports 2

Gustavo Cuéllar (Flamengo)

Flamengo vs. Fluminense (Liga de Brasil)

Hora: 3:00 p.m.

Día: 12 de octubre

TV: Gol TV

Wilmar Barrios (Boca Juniors)

Patronato vs. Boca Juniors (Liga de Argentina)

Hora: 6:05 p.m.

Día: 15 de octubre

TV: Fox Sports 2

Abel Aguilar (Cali)

Cali vs. La Equidad (Liga II)

Hora: 7:30 p.m.

Día: 15 de octubre

TV: Win Sports

Yimmi Chará (Junior)

Medellín vs. Junior (Liga II)

Hora: 5:15 p.m.

Día: 15 de octubre

TV: RCN

Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua)

Shanghái Shenhua vs. Tianjin Teda (Liga de China)

Hora: 6:30 a.m.

Día: 15 de octubre

TV: sin transmisión

Delanteros:

Falcao García (Mónaco)

Lyon vs. Mónaco (Liga de Francia)

Hora: 1:45 p.m.

Día: 13 de octubre

TV: Directv-610

Carlos Bacca (Villarreal)

Girona vs. Villarreal (Liga de España)

Hora: 9:15 a.m.

Día: 15 de octubre

TV: Espn 2

Luis Fernando Muriel (Sevilla)

Athletic Bilbao vs. Sevilla (Liga de España)

Hora: 6:00 a.m.

Día: 14 de octubre

TV: Directv-610

Teófilo Gutiérrez (Junior)

Medellín vs. Junior (Liga II)

Hora: 5:15 p.m.

Día: 15 de octubre

TV: RCN

Duván Zapata (Sampdoria)

Sampdoria vs. Atalanta (Serie A)

Hora: 8:00 a.m.

Día: 15 de octubre

TV: sin transmisión.

Redacción Futbolred