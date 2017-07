Escándalo de corrupción del fútbol español involucra a Colombia

0







Durante los interrogatorios a Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), su hijo Gorka y Juan Antonio Padron, todos detenidos por presuntamente haber cometido los delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, de falsedad documental y corrupción entre particulares, aparece un capítulo dedicado a Colombia.

En el texto, filtrado por el diario español AS, se habla en el numeral G de los partidos amistosos entre España y la selección nacional que se disputaron en Madrid el 9 de febrero de 2011 y el último, en Murcia, el pasado 7 de junio del año en curso.

Según el documento, “Dos meses después del primero de estos encuentros, el 11.04.2011, Gorka contrató sus servicios con el Club Atlético Nacional, afiliado a la FCF, percibiendo 9000 € ese mismo año. Tras otros dos meses, el 20.06.2011, se formalizó un contrato entre el presidente de la FCF y Gorka VILLAR por el que éste percibió 15.408,08 € en 2011 y 30.000 € en 2012. Por tanto, éste fue un nuevo caso de los que en un escaso margen temporal la SEfútbol participó en un encuentro internacional y Gorka VILLAR formalizó contratos de asesoría jurídica con la respectiva federación de fútbol del país rival. Existe la sospecha de que los hechos de 2011 no son casuales, puesto que se han obtenido diferentes indicios de que tras el encuentro con la SEfútbol de junio de 2017 se está disponiendo una nueva contratación entre Gorka VILLAR y la citada federación”.

Constan dentro del proceso interceptaciones telefónicas del 30 de mayo y el 3 de junio pasados. En la primera se dice: “Gorka recibe llamada desde Colombia del presidente de la FCF, Ramón JESURÚN, quien le pide que se entere de lo que le va a pagar la RFEF por el partido: “tu papá me dijo que había unos…un dinero de eso”.

En una segunda conversación, más cerca del amistoso, se afirma: “Gorka le pide a su padre que atienda bien a la delegación colombiana, porque él no puede estar presente debido a un viaje a Perú…Para atenderlos bien, porque mira Ramón, es muy probable que hoy te encuentres con Ramón JESURÚN…allí lo tendrás, para, para, para hablar con él…yo lo único que estaba preocupado era para que…que estén bien atendidos, porque yo no voy a estar…para que estén bien atendidos en España…contigo”.

Según las autoridades, “no se entiende lógico el interés de Gorka en asegurarse en buen trato de la RFEF hacia la Federación Colombiana -ya que él no debiera ser parte es las relaciones entre ambas federaciones-, sino porque quizá pretenda rentabilizar este gesto en su provecho, ante la posibilidad de un potencial contrato con la FCF”.

Otros nexos mencionados

Jesurún no es el único miembro de la FCF mencionado. En otra conversación de Gorka con Miguel Liétard, abogado de la firma Sport Advisers SL, se escucha: ““…a ver cómo se toma el colombiano que me voy… ahora viene para Madrid, o sea para mí era una oportunidad muy buena, porque venía al partido internacional…lo que no te puedo pedir es que le hables a Ramón del contrato porque eso no funciona así con ellos…Pero sí podéis, sí podéis uno de los dos estar con Alejandro y hablar del tema”. Se refieren a Alejandro Hernández, miembro del comité ejecutivo de la FCF.

Según la investigación, Gorka le pide a Liétard que “se desplace, junto con Reyes, a Murcia, donde juega la SEfútbol con la selección colombiana, y hablen “del contrato”.

La conclusión de los investigadores, según el documento, es clara: "Los hechos serían análogos a lo sucedido en el año 2011: en este último episodio de 2017, el dato objetivo es que pocos días después de la celebración de un partido de la SEfútbol con la selección de fútbol de Colombia, existen fuertes expectativas (…tráenos un contrato…) de que Gorka ultime las negociaciones de un contrato de asesoría jurídica, que obviamente le reportará beneficios, con la

federación de fútbol de dicho país, cuya delegación encabezada por su presidente estuvo en España, habiéndole pedido previamente Gorka a su padre “que estuviesen bien atendidos personalmente por él”. Otro indicio de las buenas relaciones actuales de Gorka VILLAR con la FCF y sus dirigentes, es que Sport Advisers SL recibió divisas procedentes de Colombia en 2015 por valor de 124.216,84 €”.

Redacción Futbolred