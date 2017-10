'Es un privilegio hacer pareja de ataque con Radamel': Duván Zapata

0







Duván Zapata apareció, contra todo pronóstico, entre los 11 titulares el día del partido de la clasificación al Mundial de Rusia, en Lima. Y de no ser por el gol de James, hoy sería recordado como la figura de la noche. Impecable fue el trabajo del delantero de Sampdoria contra Perú, una muralla en terreno rival y un socio ideal para Falcao arriba. El trabajo se completó con su club en la fecha 8, en la que anotó uno de los tantos del 3-1 contra Atalanta. ¿Jet lag? Nada de eso. Que vive la semana más dulce de su carrera deportiva… es una obviedad.

“Estoy pasando por un bonito presente, espero poder continuar así. En lo personal seguir creciendo, que mi nivel siga subiendo con miras a tener la posibilidad de estar en el Mundial y que se cumplan los objetivos trazados aquí en este club", dijo.

¿No se puso ya en la lista a Rusia después del gran partido que jugó en Lima?



Si te digo hoy que me considero en esa lista estaría mintiendo. Todos sabemos la selección Colombia tiene muy buenos jugadores, muchos que no estuvieron en estos últimos partidos son parte del proceso desde el inicio de la Eliminatoria. Así que es una decisión del cuerpo técnico. Cuando llegue el momento de conocer el listado, los jugadores con mejor rendimiento serán los que aparezcan ahí para representar a Colombia. Es para eso que estoy trabajando, para estar, crecer y tener la chance de jugar un Mundial. Pero falta mucho tiempo, nada está escrito. Hay muchas situaciones que te pueden dejar fuera, lesiones y otras cosas. Así que de momento es trabajar bien, mantener el nivel y esperar la chance de aparecer en ese listado.

Usted ya demostró que tiene la potencia para ir bien en ataque y ser el primer hombre de marca arriba. ¿No parte con ventaja?

Esa es mi característica, soy luchador y potente. Pero pienso que hay que trabajar mucho. En ese partido contra Perú todo fue muy particular, en esa ocasión se necesitaba mi característica pero todos los partidos no son iguales. Como dices, puedo ser alternativa pero lo mío es tener paciencia, esperar con ansias ese momento y estar bien preparado.

La primera vez junto a Falcao: ¡un sueño!

¿Cómo fue ser pareja en ataque de Falcao?

Para mí es un privilegio haber hecho pareja de ataque con él. No había tenido nunca la oportunidad de conocerlo personalmente y esta vez en la Selección pasó, pude ver la clase de persona que es y eso lo hace aún más grande. La humildad de él es impresionante. Y luego estar con él en la cancha es una satisfacción enorme, uno de los mejores delanteros del fútbol colombiano y de los mejores a nivel internacional hoy. Me puso muy contento esa experiencia.

¿Qué le pudo aprender?

Tenemos dos estilos de fútbol distinto, pero creo que le aprendí mucho de su insistencia y de saber aprovechar las ocasiones: contra Paraguay tuvo una y la metió.

Dybala ha dicho que es difícil jugar con Messi porque comparten la misma posición. ¿A usted no le pasa con Falcao, cierto?

No, gracias a Dios no. A veces uno piensa que en teoría podríamos hacer el mismo movimiento, pero estuvimos muy compenetrados. Si yo salía, él iba en profundidad. Fue perfecto para el objetivo final. Todos los hicimos bien, también James, que hace tiempo no hacía toda la banda, y esta vez lo vimos ir y venir de lado a lado, lo mismo que Cuadrado. Los centrales estuvieron muy bien, los laterales. En el medio ni se diga. Todo tenía que salir bien.

¿Cuál era la voz líder ahí en el medio?

Abel nos daba muchas instrucciones a los cuatro de adelante, tratando de ordenarnos un poco, nos pedía que volviéramos rápido a la posición. Es muy importante tener dentro del campo quién te oriente y te dirija, que es el mismo caso de Sánchez.

Salvo un imprevisto, usted estará en la lista. ¿Qué sueño va a llevar a Rusia?

Si Dios me permite y puedo ser parte de la Selección, mi sueño será llevar a Colombia lo más lejos posible, ojalá hasta la final. Será lo que Dios quiera. Y tratar de disfrutarlo al máximo si se me da. Yo desde niño soñaba con un Mundial de mayores, siempre uno mira en televisión y, si le apasiona este deporte, se imagina allá. Yo tuve la posibilidad de ir a un Mundial Sub 20 pero no es lo mismo. Esperemos que se pueda lograr este gran sueño.

