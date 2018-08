Frases que explican la convocatoria de Arturo Reyes para los amistosos

Arturo Reyes convocó a 24 jugadores para los amistoso contra Venezuela (7 de septiembre) y Argentina (11) y de ellos espera compromiso, equilibrio y capacidad para competir a la altura del prestigio que se ha ganado. En declaraciones a varios medios de comunicación, el DT encargado de la Selección Colombia explicó punto a punto su llamado:



Aquí manda Reyes... pero por tiempo limitado



"No hablé con Pékerman, para nada. Esta es una nómina que formamos con mi cuerpo técnico. En estos momentos no tengo contacto con él. A mí me avisaron cuando empezaron las negociaciones con el cuerpo técnico actual, entonces con mi gente empezamos a ver jugadores que se estuvieran destacando. Yo estoy contratado por la Federación para volver a llevar a un Mundial a la selección sub-20, en Polonia. Estamos trabajando para eso, llevamos 6 meses muy buenos, simplemente esto es algo momentáneo y apenas terminemos continuaremos con nuestro trabajo en la sub-20".



El DT juvenil apuesta por la juventud



"Si se dan cuenta la mayoría de estos jugadores tienen experiencia a nivel profesional. En su mayoría han estado en procesos de selección, que para mí es muy importante porque eso habla del trabajo que se hace en divisiones menores. Quiero acercar a jugadores que en el futuro próximo pueden estar en la Selección, quien llegue después hará una análisis y tomará la decisión".



¿Por qué faltaron tantos mundialistas?



"Hubo una comunicación a nivel de la Federación con James y se llegó al acuerdo de que no estuviera en esta convocatoria, seguramente el próximo mes estará, pero ahora lo más importante es que finalice su proceso de recuperación completamente y vaya entrando progresivamente en los juegos. Queremos que primero esté con ritmo. No hablé con ellos pero a través de la Federación todos manifestaron su intención de estar en estos partidos".



La agenda



"La idea es viajar este sábado a las 8:50 a Miami y entre sábado domingo y lunes llegarían los jugadores. La idea es hacer el primer entrenamiento con todo el grupo hacia el martes. Para mí el primer partido es el más importante. Tenemos que defender el prestigio que ha ganado el equipo estos años".