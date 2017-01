El sueño cumplido de los 'nuevos' de la Selección Colombia

0







Con 7 jugadores de Nacional, 5 del Deportivo Cali, dos de Santa Fe, uno de los Medellín y uno del Tolima integran la nómina que jugará en Río de Jaineiro, el próximo miércoles 25 de enero, en un homenaje a las víctimas del avión de Chapecoense.

Uno de los nuevos en la convocatoria del técnico Pékerman es Leyvin Balanta, de Santa Fe. “Estoy sorprendido y feliz con la convocatoria. Este es un premio al trabajo hecho en Santa Fe, a los buenos resultados que conseguimos a fin de año y al trabajo que hemos tenido como equipo. Tanto mi llamado, como el de (William) Tesillo, es una victoria de todo el grupo”, comentó.

El hombre fuerte del campeón de Colombia por la zona izquierda esperaba su revancha. “El fútbol siempre te da una oportunidad y hay que aprovecharla. Hace año y medio que yo llegué a Santa Fe, en medio de muchos problemas que tuve en el América. Pero siempre hay revancha y uno tiene que trabajar y ser consciente que el tren se te puede pasar”, comentó

El partido tiene para él un componente muy emotivo: “Debutar contra Brasil, en un homenaje a Chapecoense, es algo muy especial. Es un rival al que todos en el mundo quieren enfrentar y es algo más que motivante. Espero hacer las cosas bien para seguir siendo llamado”.

En estos momentos, Balanta piensa en su gran inspiración: “Mis hijas (Sofía y Melanie) son una motivación muy grande. Por mi familia espero seguir ascendiendo en mi carrera y lograr cosas importantes”.

Otro hombre destacado es el lateral Luis Manuel Orejuela, quien también tendrá su primera experiencia en el equipo de mayores. El canterano de 21 años hizo parte de las selecciones Sub 20 y Sub 23, pero apenas ahora hace realidad su gran sueño.

“Muy contento, una alegría inmensa este llamado que me han hecho, espero aprovechar la oportunidad. Estuve en la Sub 20 y tuve llamados a la Sub 23, pero esta oportunidad en la mayor es una alegría muy linda. Así sea un partido amistoso un llamado a la mayor y con la tricolor, es lo máximo”, comentó Luis Manuel.

La polifuncionalidad que mostró Orejuela el pasado semestre (su posición natural es lateral derecho pero el técnico Mario Yepes lo usó por la izquierda con mucho éxito) fue uno de los motivos que convenció a José Pékerman para convocarlo, recordando que en sus inicios también jugó de volante.“Mis compañeros que ya tienen experiencia me van a aconsejar de cómo se manejan las cosas en la selección. Mi madre se pondrá muy contenta, ella es mi motivación para luchar día a día y por ella estoy dónde estoy”, sostuvo Orejuela.

Juan Sebastián Quintero, defensor central de confianza del técnico Yepes, también se mostró complacido por este nuevo llamado: “Orgulloso por estar de nuevo con la selección, se viene haciendo un proceso importante desde las menores, se viene haciendo las cosas bien en el club. Debo aprovechar estás oportunidades para ser tenido en cuenta en eliminatorias. Es una felicidad enorme”, contó Quintero.

El delantero Harold Preciado y el central Juan Sebastián Quintero son convocados por primera vez para un partido, ya que hicieron parte de un micro ciclo el 12 de febrero del 2016. Camilo Vargas y Abel Aguilar estuvieron en los últimos compromisos por eliminatorias en noviembre del 2016.

Deportivo Cali no convocaba más de 4 jugadores a la Selección Colombia, desde otro compromiso ante la selección peruana en septiembre del 2015. En esa oportunidad, los elegidos fueron Andrés Felipe Roa, Helibelton Palacios, Kevin Balanta y Rafael Santos Borré.

Juan Pablo Arévalo y Nelson Sandino

Redacción Futbolred Bogotá y Cali