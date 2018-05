'Confío en mis condiciones y sé lo que puedo dar': Edwin Cardona

Edwin Cardona es uno de los 35 jugadores preseleccionados por José Pékerman para el Mundial de Rusia-2018 y, naturalmente, espera quedar entre los 23 colombianos que defenderán la tricolor en la Copa.



“Ningún jugador habló con el cuerpo técnico antes de la convocatoria, así que fue una noticia muy alegre; estoy muy feliz de hacer parte de este listado de la Selección. Es un logro estar entre los 35, así no vayas al Mundial, porque significa estar entre los mejores del país”, comentó el volante en entrevista con el programa ‘En la jugada’, de ‘RCN Radio’.



Sin embargo, por una desafortunada acción en un partido contra Corea del Sur, el volante no pudo estar en los últimos partidos amistosos por una sanción de la Fifa.



“Me tocó ver los partidos contra Francia y Australia desde lejos y fue muy estresante. Uno sabe que las acciones tienen sus consecuencias y me llevó a esto. Si es difícil estar de suplente lo es mucho más no estar”, dijo.



Pero no compartir con el grupo en esos partidos lo motiva para dar todo de sí en los próximos partidos con Boca Juniors y cuando se una a la Selección Colombia.



“Nadie tiene el puesto asegurado, va a ser una decisión muy difícil para el ‘profe’. Todos aportamos nuestro granito de arena en la Eliminatoria, pero debemos seguir trabajando. Me pasó en el Mundial Sub 20 que no fui a pesar de estar en el proceso. Ahora confío en mis condiciones y sé lo que puedo dar; es importante tener minutos y recuperar el ritmo.” Añadió.



A Cardona, como a Frank Fabra, Wilmar Barrios y Sebastián Pérez, les queda por disputar el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores y ya son campeones de la Liga de Argentina, una felicidad que comparten en el camerino de Boca Juniors.



“Estaremos llegando a principio de junio, pero la verdad es que no sabemos nada. Es un privilegio jugar con cuatro colombianos en el mismo equipo y entre todos nos felicitábamos entre nosotros. Estamos a la expectativa de lo que falta porque es un paso importante estar preseleccionado”, comentó al programa de las tardes en ‘RCN Radio’.



Finalmente, Edwin habló de la buena comunión que siempre ha existido en la Selección Colombia y en lo importante que ha sido José Pékerman para mantener la comunión del grupo.



“El profe es muy querido. Él está pendiente, a veces los ayudantes van a ver los partidos. Uno a veces no sabe que el profe está en los estadios, pero él va. Llevó a la Selección dos veces al Mundial y eso es importantísimo”, finalizó.