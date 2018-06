La 'maldición' de Edwin Cardona: afuera de tres mundiales con Colombia

A Edwin Cardona el sueño de jugar un Mundial se la ha truncado no una, no dos, sino tres veces a lo largo de su vida futbolística. El volante estuvo en los procesos con la Sub-17 en 2009, con la Sub-20 en el 2011 y con la mayores para Rusia-2018, pero nunca ha podido estar en la cita más importante del fútbol.

Una lesión lo sacó de la Copa del Mundo de Nigeria

En el 2009, cuando todo parecía estar listo para que Cardona estuviera en la lista definitiva de Ramiro Viáfara para jugar el Mundial Sub-17 de Nigeria, el jugador sufrió una lesión de clavícula lo condenó a quedarse fuera de la lista.



Este fue un golpe muy fuerte para un futbolista que estaba dando grandes pasos en su carrera deportiva, luego de terminar como goleador del Suramericano de la categoría, disputado en Chile, con siete tantos. En aquella oportunidad no solo fue el máximo artillero del combinado nacional sino que fue una de las figuras del torneo, que vio como Brasil se coronaba como campeón y Colombia terminaba en la cuarta casilla.

No fue llamado por Eduardo Lara

En el Mundial Sub-20 realizado en Colombia, Cardona volvió a quedarse por fuera de la convocatoria. En esa oportunidad, Eduardo Lara no lo tuvo en cuenta dentro del listado definitivo, una decisión que creó polémica.



"Estoy triste, pero es la realidad. Es una decisión técnica. Lo respeto como profesor (a Lara), es un profesional, un ser humano y comete errores como uno. Tengo que estar tranquilo y esperar que algún día pueda ir a un Mundial de mayores", aseguró en ese entonces Cardona.





El volante se había destacado en el Suramericano Sub-20 que se disputó en Perú, que tuvo como gran estrella al brasileño Neymar. En este torneo Cardona jugó 546 minutos en ocho partidos. Anotó cuatro goles y recibió tres tarjetas amarillas.



Pékerman lo bajó del bus para Rusia-2018

A pesar de ser del proceso de la Selección Colombia durante gran parte de la Eliminatoria y de estar en la lista de los preseleccionados, el volante antioqueño no entró en la lista definitiva que jugará el Mundial de Rusia 2018.



Edwin fue sancionado por la Fifa en el 2017 por un acto considerado racista. Desde aquella vez el volante no pudo volver a disputar con la tricolor, pues aquella sanción lo dejó sin participación en los juegos amistosos contra Francia y Australia.



Si bien la no convocatoria del volante ya estaba cantada hace varias semanas al no viajar a Milán, algunos guardaban la esperanza de un llamado no previsto, sin embargo, en la conformación de los 23 al Mundial, Cardona no entró. La tercera vez que se queda por fuera del Mundial aunque fue parte del proceso.