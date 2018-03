Duván Zapata y la facilidad de jugar con Falcao: ‘nos complementamos bien’

Aunque muchos han pasado ya la página del triunfo 2-3 contra Francia, Duván Zapata aún se permite una celebración más que justa.

“Las sensaciones son buenas y estamos motivados para lo que viene”, afirma el atacante, desde la concentración en Londres, donde este martes se jugará el segundo partido amistoso de la fecha Fifa contra Australia.



En París, Zapata se quedó con ganas de un penalti, aunque no guarda ningún mal recuerdo: “En el penalti tenía muchas gas de cobrar, pero al decisión del profe es que cobrara Juan Fer y estuvo bien, lo importante es que el equipo pudo ganar”.



La instrucción ese día fue clara: “Entré junto a Lerma y la indicación era tratar de aprovecharlos espacios que ellos estaban dejando. Si yo iba en profundidad, sacábamos al equipo y atacábamos un poco más”.



Y es que a la hora de seguir instrucciones, el hombre de Sampdoria es impecable. Lo hizo esta vez y lo había hecho antes, haciendo pareja con Falcao: “Junto a Radamel, contra Perú, que fue nuestra púnica oportunidad, cuando juegan dos delanteros no es complicado: Si uno ataca la profundidad, el otro sale a recibir y así nos complementamos bien”, explicó.



¿Y si está solo en punta, como podría ir contra Australia? “Si uno está solo en punta es importante estar acompañado de los volantes, para atacar la profundidad y descargar en alguien, poderle dar el balón”, dijo.



El reto de este martes no será, ni mucho menos, más fácil que Francia: “Este es un partido complicado, hoy día todas las selecciones vienen con sus objetivos y son partidos muy difíciles, hay que trabajar muchísimo para mantener la racha y seguir ganando”, opinó el delantero.



Después de todo, estos son minutos de oro en la carrera por quedarse con un cupo al Mundial de Rusia: “Desde niño uo sueña con ese momento (de estar en la lista). Estamos trabajando para que ese sueño sea realidad”.