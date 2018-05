Cardona y Duván Zapata serían dos de los 'descabezados' en Selección

Mientras se van sumando a la concentración en Bogotá varios de los 35 preseleccionados a la Selección Colombia que jugará el Mundial de Rusia 2018, empiezan a surgir nombres que no llegarían a la lista definitiva de 23 viajeros.

Se sabe que Cardona llegó a Medellín junto a su familia el fin de semana, pero hasta el momento no le habrían enviado información sobre los tiquetes para viajar a la capital y presentarse a la Selección.



Cabe recordar que el volante de Boca Juniors no pudo disputar los partidos amistosos contra Francia y Australia por una sanción de la FIFA, por gestos racistas en el partido contra Corea. Esa ausencia habría sido aprovechada por otros candidatos como José Izquierdo, quienes dejaron una grata impresión en los minutos que tuvieron en cancha.



Otro que tampoco parece tener disponibles los tiquetes aéreos para viajar a Colombia, aunque su nombre aparece entre los 35 de Pékerman, es el atacante Duván Zapata. Aunque se mencionó que tendría un problema muscular, fuentes dijeron que está físicamente apto y que pidió no jugar el último partido de Sampdoria porque esperaba instrucciones para sumarse a la Selección. Según se dice desde Italia, su entorno estaría incómodo por la absoluta falta de comunicación con el jugador hasta el momento.



A pesar de las dudas, ya empezaron a llegar varios de los jugadores convocados a Bogotá. Por ahora se han reportado David Ospina, Iván Arboleda, Camilo Vargas; Óscar Murillo, Dávinson Sánchez, Cristian Zapata, Johan Mojica, Frank Fabra, Santiago Arias, Abel Aguilar, Mateus Uribe, Carlos Sánchez, Jéfferson Lerma, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, José Izquierdo, Carlos Bacca, Luis Muriel y Miguel Borja.



James Rodríguez llegó en avión privado en la madrugada de este lunes y se espera que Falcao se reporte a primeras horas de este martes.



Este viernes el equipo tendrá su partido de despedida en el estadio El Campín y se dice que el viaje del sábado 26 a Italia, sitio de trabajo elegido para preparar el Mundial, sólo lo emprenderían 26 de los 35 preseleccionados.



El Primero de Junio, en la ciudad italiana de Bérgamo, Colombia se enfrentará a la selección egipcia, de Mohamed Salah.



En el Mundial, Colombia forma parte del Grupo H con Polonia, Senegal y Japón.