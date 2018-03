Delanteros en buen momento: ¡siempre será una grata noticia para Colombia!

El ataque de Colombia, vital para hacer buenos mundiales, disfruta de un buen momento. Jugadores en alza, casi todos con minutos y muchos en racha llegan a los amistosos, contra Francia y Australia, protagonizan una interesante lucha.

Por supuesto que Falcao tiene una posición de privilegio. Pero él es el primero en pedir esfuerzo, no confiarse, no creerse en el Mundial sin haber luchado, dentro y fuera de la Selección, por conseguirlo.



Después están otras opciones, más como fórmula suya, que deben probar en estos últimos ensayos premundialistas que son necesarios.



No hay que olvidar que ahí están otros conocidos como Avilés Hurtado (reserva) o el exmundialista Teófilo Gutiérrez, en caso de emergencia: léase más competencia.



Aquí, la realidad de los atacantes para los amistosos contra Francia y Australia y para una futura convocatoria a Rusia: