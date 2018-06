'Esto sirve para tener confianza y encontrar fórmulas': Pékerman

Colombia empató por 0-0 con Egipto en un partido amistoso previo al Mundial de Rusia. La Tricolor no fue efectiva y no logró concretar las varias oportunidades que tuvo para abrir el marcador en Italia. Además, José Néstor Pékerman probó los "nuevos" jugadores que integraron esta lista y les dio tiempo para afianzarse en el equipo.

"Estos partidos son para tener confianza y encontrar fórmulas. No quedo contento porque uno siempre quiere tener el plus y ganarle a los rivales, pero sí quedo tranquilo porque se justan los detalles, se completan la lista y las nóminas. Siempre dejamos esa incertumbre de los últimos momentos a una lista y conformar el equipo base, estas circunstancias llevan a estos efectos", comentó el entrenador de Colombia.



También, habló sobre cómo llegan los futbolistas y lo importante que son estos partidos de preparación para algunos jugadores que no llegan al 100% en algún aspecto.



"Los futbolistas van tomando ritmo, a veces hay que esperar el mejor momento de los futbolistas porque no todos terminaron la Liga con todos los minutos, algunos con lesiones. Así que esto sirve para esperar y ver los futbolistas que están aptos", dijo Pékerman.



El argentino además habló sobre la fórmula del equipo para los partidos y la idea de juego que se busca, dejándolo en una sola palabra acerca de "iniciativa".



"La fórmula es tratar de encontrar esos espacios que faltan y por eso hablamos de iniciativa, que a veces falta. También depende de cada equipo y cada partido, lo intentamos y en el segundo tiempo Santiago Árias fue muy diferente al primero, tuvimos una prueba de que algo estábamos haciendo mal para no conseguir las situaciones, que luego las mejoramos. Como Fabra, que llegó en algunas oportunidades", dijo el DT.



También, Pékerman se refirió a la falta de gol que tuvo el equipo este viernes, pues creó las opciones de gol, pero no se logró hacer daño en el arco rival para abrir el marcador en Italia.



"A veces se da que el gol no llega, entonces hay un desgaste porque mentalmente se va perdiendo la confianza y el rival hace lo contrario, se fortalece y cierra las líneas. Hay situaciones en que debemos definir", dijo el argentino.



Finalmente, elogió a David Ospina, quien no tuvo un muy buen semestre y solamente tapó en los últimos encuentros. Sin embargo, el guardameta respondió de buena manera cuando se le necesitó en el partido.



"Me pone contento lo de David Ospina, viene de una etapa difícil y quizás la única que ha tenido en Selección, siempre confiamos en él y verlo despierto hoy y una jugada inesperada puede cambiar todo, pero estuvo muy atento. Me da mucha tranquilidad", finalizó.