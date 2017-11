Cuadrado no entrenó con Once Caldas ¿Estará camino a Selección?

0







Actualizado hace 1 hora

José Fernando Cuadrado por fin tendría una nueva oportunidad de ser llamado a la Selección Colombia y sería en los partidos amistosos frente a Corea del Sur y China, el próximo 10 y 14 de noviembre, respectivamente.

El guardameta del Once Caldas no estuvo en los últimos dos entrenamientos del Once Caldas y, si bien no se ha establecido la razón verdadera, todo apunta a que sería por el trámite de documentos que estaría adelantando en Bogotá.

Este jueves, ‘La Patria’, medio informativo de Manizales, informó que Cuadrado no entrenó con el club porque “tenía que hacer algunas diligencias personales”.

Además, en la práctica de este viernes, quien ofició como arquero titular del equipo fue Sergio Román, ante la ausencia del guardameta.

Sergio Román oficia como titular ante la ausencia de @jose12cuadrado en el entrenamiento pic.twitter.com/Vx67TLDVj2 — Casa Blanca OC (@CasaBlancaOC) 3 de noviembre de 2017

Este viernes José Pékerman dará a conocer los convocados de la Selección para estos dos amistosos en el continente asiático.

Redacción Futbolred