Los jugadores que Pékerman no olvidó en la Selección Colombia

Entre los 35 futbolistas que José Pékerman citó en el prelistado para el Mundial de Rusia 2018 no hay grandes novedades, teniendo en cuenta que la gran mayoría han jugado en el proceso de Eliminatorias, que tienen varias convocatorias del seleccionador argentino y son caras conocidas en el ambiente de la Selección Colombia. Sin embargo, algunos de los citados llaman la atención porque ‘don José’ no se olvidó de ellos, a pesar de no estar en su mejor momento, o no haber tenido oportunidades recientes en la Tricolor.

Es el caso de Stefan Medina, Farid Díaz, Gustavo Cuellar, Sebastián Pérez y Teófilo Gutiérrez, quienes por lo menos este año no habían sido convocados para los amistosos contra Francia y Australia; que para muchos estaban casi sin posibilidades de ir a la cita en Rusia, pero que para Pékerman siguen siendo importantes y por eso les reconoce su bagaje y apoyo en momentos duros en el largo y difícil camino a Rusia 2018.

En el caso de Medina, lateral del Pachuca mexicano, apenas jugó 3 partidos de clasificatorias, siendo el duelo contra Brasil -septiembre de 2016- su última aparición. Pékerman solo llamó al antioqueño para que jugara dos amistosos en 2017: contra Camerún, a mitad de año, y Corea del Sur, en noviembre.



Entre tanto, Cuellar y Farid Díaz fueron citados a la última citación en Eliminatorias contra Perú y Paraguay, pero no jugaron y tampoco volvieron a ser llamados por Pékerman para los amistosos en Asia, a final de 2017, y en Europa, en marzo de este año. El volante del Flamengo brasileño no juega con la Tricolor desde enero de 2017, en un amistoso contra Brasil en homenaje al Chapecoense; mientras que por Eliminatoria no tiene minutos desde marzo de 2016. Y Farid no jugó las últimas cuatro fechas de clasificatorias (desde marzo de 2017, contra Ecuador) y su último amistoso también fue contra los brasileños hace más de un año.



Sebastián Pérez puede ser el caso más llamativo, pues se lesionó con Boca Juniors en abril de 2017 y volvió el pasado marzo; en los últimos dos meses ha tenido seis actuaciones 3 en Liga argentina y 3 en Copa Libertadores, 317 minutos que le dan la oportunidad de volver a ser llamado por Pékerman, a pesar de que en Selección no juega desde junio de 2016, en la Copa América Centenario.



Finalmente a Teófilo Gutiérrez lo llama, de pronto, porque tiene experiencia mundialista, pero no por su momento en Junior y porque en Eliminatorias no rindió: camino a Rusia solo jugó 5 partidos de 18 jornadas -apenas marcó 1 gol-, pero desde octubre de 2017 no tiene minutos vestido de amarillo, azul y rojo. En amistosos, Gutiérrez Roncancio jugó en enero del año pasado contra Brasil, y contra Camerún en junio; pero no estuvo en la gira de Corea-China, ni para enfrentar a Francia y Australia.



Así, estos jugadores tienen la gratitud de Pékerman, pero sus cifras no hacen que ‘don José’ les tenga la confianza necesaria para estar entre los 23 definitivos. Sin embargo, ellos no renuncian y lucharán estos próximos días por ganarse el cupo a Rusia 2018.