‘Yo hubiera convocado los 23, lo demás es quedar bien’: Valenciano

Hace 24 años que Iván René Valenciano recibía, por estas épocas, la notificación de ser citado a la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos 1994. El exfutbolista barranquillero sabe lo que se siente hacer parte de un proceso mundialista y de representar a la Tricolor en una Copa del Mundo. Con su experiencia, el ‘Bombardero’ habló con FUTBOLRED del prelistado de 35 jugadores de José Pékerman, que trabajarán en las próximas semanas para definir el listado oficial que irá al Mundial de Rusia 2018.

Valenciano, quien actualmente es analista en ‘Fox Sports’, no está de acuerdo con una convocatoria tan larga, pues para él hay “una especie de manoseo” a jugadores de primer nivel, en los que doce futbolistas serán sacrificados.



“No me parece que sea necesario llamar 35 futbolistas. Hay jugadores que sabemos que no van a ir al Mundial, entonces no sé para que tenerlos. Cuando uno tiene la certeza de lo que necesita para un Mundial, no habría espacio para tener tantas dudas; yo haría lo que hizo Brasil, que seguramente tendrá más cantidad y calidad de jugadores que nuestra selección, y es llamar a los 23 de una vez”, aseguró Iván René.



El exmundialista agregó: “Creo que llamar 35 jugadores es tratar de quedar bien con mucha gente. Uno tiene que ser justo y convocar a los que tiene que llamar, nada más”. “Brasil debió haber enviado el listado de 35 jugadores a la Fifa, pero de una vez dio los 23 que van a estar en el Mundial. No tiene ningún sentido hacer estas convocatorias tan largas; incluso Argentina dará su lista oficial el próximo lunes, sin tantas largas”.



Iván René habló sobre los jugadores que después de este llamado pasarán por la pena de no ir a la Copa del Mundo. “Los doce que quedarían descabezados son jugadores de primer nivel. No hay algún jugador muy joven o de proyección, excepto el arquero Arboleda; pero afuera se pueden quedar jugadores como Teófilo Gutiérrez o Miguel Borja, Giovanni Moreno o Juan Fernando Quintero, que son futbolistas de alto nivel y ellos merecen respeto, hay que darle el valor que tienen, por eso era mejor llamar a los 23 y ya, en caso de una lesión, ahí si convocar a alguien de un listado de alternativas. Es una especie de manoseo”, comentó.



Sin ‘ChaTeo’ para Rusia



El goleador histórico del Atlético Junior aseguró que no ve ni a Teófilo Gutiérrez ni a Yimmi Chará en la nómina de 23 mundialistas. Valenciano llevaría cuatro delanteros, así que también excluiría a Miguel Borja, atacante del Palmeiras brasileño. “Mis delanteros son Falcao, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata y Carlos Bacca. Dejo afuera Borja y a Teófilo. ‘Teo’ no está en buen nivel, a pesar de que cuando se pone la camiseta de la Selección lo hace bien”, dijo el barranquillero



“En el caso de Chará, yo necesito jugadores determinantes en un Mundial, y ahora no lo es, hace seis meses lo llevaría, pero son los momentos y no es el de Yimmi”, agregó Valenciano, quien piensa que Juan Fernando Quintero podría ganarle la pulseada a Edwin Cardona y Giovanni Moreno.



Finalmente, Valenciano habló de la ansiedad que debe estar viviendo Falcao García, quien no estuvo en Brasil 2014 por una grave lesión, y que ve cada vez más cerca la posibilidad de participar en su primer Mundial.



“Falcao, hasta que no esté en el Mundial y arranque su primer partido, va a tener esa intranquilidad e impaciencia, que es natural por la ansiedad. Ojalá llegue bien porque se lo merece y porque es nuestro mejor atacante”, analizó.