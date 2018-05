Los 11 que el último año se ganaron un lugar en los preseleccionados

José Pékerman eligió los 35 futbolistas preseleccionados para ir al Mundial de Rusia-2018 entre los que hay futbolistas que han tenido un gran presente y que con su juego se han ganado una oportunidad con la Selección Colombia.



En total son 11 futbolistas los que ingresaron a este grupo por lo que han hecho en los últimos meses. Este es un recuento de los que tuvieron su primer llamado, o su regreso en la Selección, desde el 2017 hasta esta convocatoria.

Iván Arboleda: para el juvenil arquero de Banfield este 14 de mayo de 2018 pasará a la historia, pues entró en el grupo de los preseleccionados al Mundial.

José Fernando Cuadrado: el 3 de noviembre de 2017 fue llamado una vez más por Pékerman. Su buena actuación en los amistosos en Asia lo puso en este grupo de ilusionados. El 24 de abril del 2008 fue su primer llamado, cuando el técnico era Jorge Luis Pinto y con el DT argentino fue llamado el 3 de octubre para unos amistosos.



Johan Mojica: su regreso a la Selección Colombia se dio el 16 de marzo de 2018. Su buen presente en Girona, de España, hizo que Pékerman se volviera a fijar en él, pues antes estuvo en la convocatoria del 5 de octubre de 2014, cuando Colombia empezó su camino en las Eliminatorias al Mundial.



Jefferson Lerma: el 3 de noviembre de 2017 fue un día especial para el volante pues fue convocado por primera vez a la Selección mayor. Con buenas actuaciones en los amistosos de Asia y contra Francia y Australia se ganó un lugar aquí.



José Izquierdo: el 30 de mayo de 2017, para el amistoso contra España y Camerún, el volante fue llamado a la Selección Colombia. Su periplo en la Premier con Brighton lo ha potencializado.

Giovanni Moreno: el mismo 30 de mayo de 2017 fue el día en que el volante obtuvo su regreso a la Selección Colombia. Antes, cuando estaba en Racing se vistió con la tricolor, pero no estaba en el grupo desde el 21 de febrero de 2012.



Mateus Uribe: el 22 enero de 2017 obtuvo su primer llamado con Colombia para el amistoso contra Brasil por la tragedia de Chapecoense. Poco a poco se fue ganando un lugar en el equipo de Pékerman.



Yimmi Chará: su regreso a Junior hizo que recibiera su primer llamado a la Selección Colombia el 25 de agosto de 2017.



Juan Fernando Quintero: el 22 de marzo de 2018, para los amistosos contra Francia y Australia, el volante volvió a la Selección. Su buen presente hizo que regresara a la tricolor, con la que no jugaba desde 2015.



Sebastián Pérez: el 14 de mayo de 2018, una de las novedades fue el volante de Boca, quien no ha tenido muchos partidos desde que volvió a jugar. Sus últimos partidos con Colombia fueron en la Copa América del 2016.



Duván Zapata: el 17 de marzo de 2017 fue el primer llamado para Duván y jugó contra Bolivia. Luego, el 29 de septiembre de ese año, volvió a vestirse de tricolor.