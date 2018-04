Un campeón y triplete en España: así le fue a los de la Selección

Un nuevo fin de semana se vivió en el fútbol mundial y allí estuvieron los jugadores de la Selección Colombia para decir presente y destacarse en las diferentes ligas del mundo.



Un campeón, el regreso de lesionados, triplete y otros que presentaron molestias, fueron algunos de los hechos destacados desde el viernes hasta el domingo.

Arqueros:



David Ospina (Arsenal): Arsene Wenger, en su despedida, colocó al colombiano de titular en la derrota 2-1 contra el Manchester United. El guardameta tuvo responsabilidad en el segundo gol de su rival.



Camilo Vargas (Cali): el arquero tuvo un muy buen partido con Cali en su derrota 0-1 contra Bucaramanga. El golero salvó el gol en varias ocasiones y tuvo apariciones importantes.



Defensas:



Dávinson Sánchez (Tottenham): los Spurs juegan este lunes a las 2:00 p.m. contra el Watford por la Premier League.



Santiago Arias (PSV): jugó los 90 minutos en el empate del PSV 3-3 contra Den Haag, en Holanda. El equipo, y el colombiano, ya son campeones de la Liga.



Cristian Zapata (Milan): el zaguero viene acumulando minutos y jugó todo el partido con Milan, que ganó 2-1 sobre Bologna y cortó una racha de seis partidos sin ganar.



Yerry Mina (Barcelona): el defensa estaba convocado para el partido vs. La Coruña, pero fue enviado a la tribuna. Sin embargo, salió campeón con el equipo, que ganó 2-4 sobre el Deportivo y se consagró con el título.

Campeones!! 🏆🥇🔴🔵😃 Gracias DIOS ⚽️🏆🔵🔴😀 Una publicación compartida de Yerry Mina (@yerrymina) el 29 Abr, 2018 a las 3:20 PDT



Frank Fabra (Boca Juniors): el partido de los xeneizes fue postergado debido a que las malas condiciones climáticas en la cancha de Gimansia.



Óscar Murillo (Pachuca): no jugó en el 0-0 de su equipo vs. Atlas. El colombiano se recuperó de su lesión y estaba convocado, pero no disputó el encuentro.



Johan Mojica (Girona): el colombiano ingresó al minuto 68 en el empate 1-1 contra el Getafe, en España.

Bernardo Espinosa (Girona): el defensor central estuvo los 90 minutos en el 1-1 contra Getafe y tuvo un buen compromiso.



Volantes:



Carlos Sánchez (Espanyol): la ‘Roca’ recibió una amarilla y jugó 58 minutos en el empate 1-1 de su equipo contra Las Palmas.



Jefferson Lerma (Levante): el colombiano estaba sancionado por tarjetas amarillas y no jugó en la victoria 2-1 sobre Sevilla.



Mateus Uribe (América, de México): el volante estaba pagando fecha de sanción debido a que fue expulsado contra Monterrey en el encuentro anterior.



Wílmar Barrios (Boca Juniors): se recupera de una lesión, sin embargo Boca tuvo que aplazar su partido contra Gimnasia debido a las fuertes condiciones climáticas.



James Rodríguez (Bayern Múnich): el colombiano no estuvo en el partido por molestias físicas y, también, porque tiene partido entre semana contra Real Madrid en Champions. Los bávaros quedaron 4-1 contra el Frankfurt.



Abel Aguilar (Cali): el volante azucarero estuvo los 90 minutos en la derrota 0-1 contra Bucaramanga y recibió tarjeta amarilla.



Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua): ‘Gio’ jugó 62 minutos, recibió amarilla y marcó el gol del triunfo para su equipo, que derrotó 1-0 a Dalian Yifang, en China.



Yimmi Chará (Junior): el jugador tiburón estuvo los 90 minutos y tuvo un buen juego, pero no pudo abrir el marcador en el 0-0 contra Alianza Petrolera.



Víctor Cantillo (Junior): el volante jugó los 90 minutos con su compatriota, Chará, y de igual manera tampoco pudo abrir el 0-0 de Alianza Petrolera.



Juan Fernando Quintero (River Plate): el conjunto millonario no tendrá compromiso en Argentina este fin de semana y piensa en Santa Fe, por Libertadores.



José Izquierdo (Brighton & Hove Albion): el colombiano jugó 85 minutos en el empate sin goles en su visita al Burnley.



Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): el colombiano jugó como lateral frente a Inter y fue determinante para la victoria de su equipo por 2-3, que se quedó con el liderato en la Serie A.



Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal): Carlos Bacca fue al colombiano que mejor le fue el fin de semana. El delantero marcó tres goles en 32 minutos y jugó 65 en la victoria 4-1 sobre Celta de Vigo.



Falcao García (Mónaco): el ‘Tigre’ jugó los 90 minutos en el empate sin goles contra Amiens. El colombiano regresó



Miguel Borja (Palmeiras): el delantero jugó 64 minutos y recibió amarilla en el empate 0-0 contra Chapecoense.



Duván Zapata (Sampdoria): el ‘Toro’ se recupera de una molestia física y no estuvo en la victoria por 4-1 sobre el Cagliari.



Luis Fernando Muriel (Sevilla): el delantero ingresó al minuto 71 en la derrota por 2-1 contra Levante, pero no pudo ayudar a empatar el partido.