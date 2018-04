Así les fue el fin de semana a los jugadores de la Selección Colombia

Un nuevo fin de semana para los que los jugadores que hacen parte de la Selección Colombia tuvieran participación con sus equipos en las distintas ligas del planeta.

Para destacar el campeonato de Santiago Arias con el PSV, de Holanda, el tanto de Carlos Bacca con el Villarreal al Sevilla; además del gol de José Izquierdo con el Brighton. Juan Fernando Quintero tuvo un buen partido con River y Falcao se fue de autogol con el Mónaco. Por otro lado, Wilmar Barrios salió lesionado en Boca.



Como es costumbre, FUTBOLRED le presenta en detalle cómo les fue a los futbolistas de la Tricolor.



Arqueros:



David Ospina (Arsenal): el arquero antioqueño se encuentra lesionado del tobillo. Su equipo perdió 2-1 en su visita al Newcastle, por la fecha 34 de la Premier League.



Camilo Vargas (Cali): custodió el arco del azucarero en el clásico vallecaucano contra el América. El golero bogotano pudo hacer un poco más en los tantos que le anotaron a su equipo, que cayó 2-1. El segundo gol fue todo error de Vargas.



Defensas:



Dávinson Sánchez (Tottenham): el caucano estuvo todo el compromiso en la derrota por 1-3 de su club frente al Manchester City, por la jornada 34 de la Premier.



Santiago Arias (PSV): el lateral antioqueño se coronó campeón con su equipo anticipadamente de la Liga de Holanda. PSV se impuso en el clásico sobre el Ajax por 3-0, lo que lo catapultó al título. Arias tuvo un gran compromiso.



Cristian Zapata (Milan): el de Padilla (Cauca) volvió a la titularidad del rossonero y además fue capitán, en el duelo que enfrentó al Nápoles por la fecha 32 de la Serie A. El cotejo acabó 0-0 en el San Siro.



Yerry Mina (Barcelona): nuevamente no fue convocado por Ernesto Valverde. Su equipo enfrentó a Valencia, club al que se impuso 2-1.



Frank Fabra (Boca Juniors): permaneció en el banco de suplentes. Su equipo cayó 1-0 con Independiente, por la fecha 23 en Argentina.



Óscar Murillo (Pachuca): se recupera de una lesión y por ese motivo no estuvo con los tuzos frente al Santos Laguna, en la Liga de México. Pachuca ganó 3-1.



Johan Mojica (Girona): el lateral estuvo hasta el minuto 86, en la derrota 0-1 de su escuadra frente al Betis, por la fecha 32 de la Liga de España.



Bernardo Espinosa (Girona): el central caleño, como es habitual, fue titular y estuvo todo el partido con el Girona. Su club no pudo en condición de local y cayó 0-1 con el Betis. Girona lucha por ingresar a puestos de Europa League.



Volantes:



Carlos Sánchez (Espanyol): La ‘Roca’ fue inicialista, pero en el minuto 65 por relevado por Esteban Granero. Espanyol perdió 1-0 en su visita al Getafe.



Jefferson Lerma (Levante): el centrocampista de primera línea no pudo evitar la derrota de su club 3-0 frente al Atlético de Madrid. Lerma disputó los 90 en el Wanda Metropolitano.



Wílmar Barrios (Boca Juniors): el cartagenero, como es costumbre, inició como titular en el xeneize, pero a los 26 de la primera parte en el estadio Libertadores de América, Barrios dejó el campo de juego por lesión. El DT de Boca, Guillermo Barros Schelotto, dijo que fue un golpe y que espera contar con el colombiano en los próximos partidos.



James Rodríguez (Bayern Múnich): comenzó como suplente con el conjunto bávaro, pero para el inicio del segundo tiempo Heynches le dio entrada al cucuteño. Bayern, que ya es campeón de la Bundesliga, goleó 5-1 al Mönchengladbach.



Abel Aguilar (Cali): al igual que su equipo, el volante tuvo un mal partido contra América en el clásico vallecaucano. El azucarero perdió 2-1.



Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua): ‘Gio’ estuvo todo el compromiso en el 2-2 de su escuadra frente al Guangzhou Evergrande, por la fecha seis de la Liga de China. Shanghái Shenhua es segundo con 13 puntos.



Yimmi Chará (Junior): no fue convocado por el tiburón para el cotejo contra Patriotas, en Tunja, por la fecha 15 de la Liga I-2018. Fue reservado para el cotejo de Copa Libertadores frente a Alianza Lima, el jueves.



Víctor Cantillo (Junior): disputó todo el compromiso con el tiburón, que cayó 1-0 en su visita a Patriotas, por la fecha 15 de la Liga I-2018.



Juan Fernando Quintero (River Plate): su actuación fue más que indispensable en la victoria 2-0 de River sobre Rosario Central, por la Liga de Argentina. El volante comenzó en el banco, pero al 73 Marcelo Gallardo le dio entrada a ‘Juanfer’. En el primer balón que tocó, sirvió para que se tejiera la jugada del primer gol de la banda de la cruzada. Tuvo un buen compromiso.



FELIZ CON EL TRIUNFO !! ⚪️🔴⚪️ Una publicación compartida de Juan Fernando Quintero (@juanferquinterop) el 15 Abr, 2018 a las 5:16 PDT

José Izquierdo (Brighton & Hove Albion): el extremo pereirano se reportó con un gol, pero lamentablemente su equipo cayó 3-2 con el Crystal Palace. El tanto de Izquierdo fue al 34 luego de una asistencia de Locadia. Completó 5 dianas con el Brighton.

Mateus Uribe (América, de México): el centrocampista paisa estuvo todo el compromiso, en el empate 0-0 de las águilas como local frente al Monterrey. El encuentro fue válido por la fecha 15 de la Liga de México.



Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal): el nacido en Puerto Colombia (Atlántico) no le falló al submarino amarillo y se reportó con un gol, en el 2-2 como visitantes frente al Sevilla. El tanto de Bacca fue el 0-2 parcial para Villarreal, al 68. Carlos Arturo no festejó el tanto por su pasado y respeto al Sevilla.



Falcao García (Mónaco): el ‘Tigre’ se fue de autogol, en la derrota de su equipo 7-1 frente al PSG. El primer autogol en su carrera; fue relevado en el minuto 82.



Miguel Borja (Palmeiras): el verdao jugará este lunes en el inicio del Brasileilaro 2018 frente al Botafogo como visitante. El juego será a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia.



Duván Zapata (Sampdoria): el delantero caleño poco pudo hacer en la derrota de la samp, que perdió 3-0 con Juventus. Duván actuó los 90.



Luis Fernando Muriel (Sevilla): ‘Luisfer’ sólo estuvo 54 minutos en el 2-2 de su equipo sobre Villarreal, por la Liga de España.

Vincenzo Montella, DT Sevilla, aseguró que el de Santo Tomás (Atlántico) “jugó con dolor en el pie. Salió titular para que descansase Ben Yedder, pero no estaba bien. Ha jugado con un antiinflamatorio para el dolor. Pero no estaba al cien por cien y se le ha notado".