Efeméride: 3 de junio: 1962, el 4-4 de Colombia contra Unión Soviética

Cuando Colombia apenas empezaba a dar sus primeros pasos en los mundiales de fútbol, llegó su primera hazaña. Apenas en su segundo partido en la Copa Mundo de Chile 1962, la Selección escribió su primer capítulo heroico; fue el 3 de junio, hace 56 años, cuando empató 4-4 contra la Unión Soviética. El primer seleccionado nacional en una cita orbital, sorprendió y remontó contra uno de los favoritos en el certamen.

En Arica, Colombia se preparaba para jugar su segundo partido, después de caer 2-1 contra Uruguay. Al frente estaba la Unión Soviética, que se había coronado campeón de Europa y que había derrotado 2-0 a Yugoslavia en la primera fecha del Mundial. Su arquero, Lev Yashin, era una de las figuras y en ese momento disfrutaba del reconocimiento por ser el mejor portero del momento.



Como era de esperarse, el seleccionado europeo salió a arrollar al combinado cafetero. Tres goles muy temprano, abatieron el arco defendido por Efraín el ‘Caimán Sánchez: Valentin Ivanov (8’ y 11’) e Igor Chislenko (10’), prácticamente aseguraban la victoria soviética. Sin embargo, a los 21 descontó Germán el ‘Cuca’ Acero y dejó el 3-1 al final de la primera parte.



Para Aceros, la clave en el entretiempo fue la motivación del entrenador argentino Adolfo Pedernera; sus palabras le dieron fuerzas a la Selección para salir en busca de la gesta. “Ese día, a pesar de que terminamos perdiendo el primer tiempo 3-1, nos dijo que nosotros no éramos inferiores a nadie. Que nuestro fútbol era mejor, que quitáramos el miedo y que saliéramos a defender a ese país que nos había despedido. Y ese discurso fue como un revitalizante para nosotros. Y terminamos logrando lo impensado”, comentó el ‘Cuca’.



Pero aunque Colombia salió con decisión, las cosas parecían jugar en su contra; a los once minutos de la segunda parte Viktor Ponedelnik aumentó la ventaja a 4-1 para la Unión Soviética. Parecía que el partido estaba liquidado. A los 23 llegó un gol histórico, un gol olímpico de Marcos Coll, que significó volver a meterse en el juego y apostar por la hazaña.



Antonio Rada (27 ST) y Marino Klinger (31 ST), anotaron los goles para el increíble 4-4 frente a la Unión Soviética, selección que no salía del asombro, al verse superados por una desconocida selección colombiana. En Chile, vibraron con los cafeteros y su lección de valentía, patriotismo, coraje y buen fútbol. Los once guerreros colombianos fueron: Efraín Sánchez; Aníbal Alzate, Jaime González, Óscar López, Héctor Echeverri; Rolando Serrano, Marcos Coll (capitán); Hermann Aceros, Marino Klinger, Antonio Rada y Héctor González.