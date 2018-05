Colombia, por un buen primer paso hacia al Mundial: enfrenta a Egipto

Colombia y Egipto jugarán este viernes a las 2:45 p.m. en Bérgamo, al norte de Italia, un partido de preparación de cara al Mundial de Rusia 2018. Esta será una oportunidad para que José Pékerman pruebe a sus jugadores, mientras que Héctor Cúper jugará sin Mohamed Salah, su mejor carta.

El seleccionado del técnico argentino de la tricolor lleva cinco días trabajando en la ciudad deportiva del Milan en Milanello (Varese, norte) y encara el duelo de este viernes como una oportunidad para medir su nivel contra un Egipto que también será protagonista en Rusia.



Con la lesión de Cristián Zapata, quien no se ha podido entrenar con el resto del grupo desde que se unió a la convocatoria, Colombia probaría una vez una defensa con Yerry Mina y Davinson Sánchez, una dupla joven y que necesita minutos para afianzarse, aunque Oscar Murillo es otra opción para sustituir al experimentado defensa.



Pekerman, que desde el pasado domingo cuenta en su cuerpo técnico con su compatriota y exjugador de Real Madrid o Inter de Milán Esteban Cambiasso, ha preparado el duelo con los egipcios con dos sesiones diarias, en un ambiente armónico y muy concentrado.



"Tener una base te da algo más, creo que el conocer y el llevar mucho tiempo juntos te puede dar un plus, tenemos que estar muy tranquilos, vivir el día a día sin ansiedad", afirmó recientemente Juan Guillermo Cuadrado, uno de los líderes de los colombianos.



En el mediocampo, la tricolor también tendrá otra prueba: sustituir a Abel Aguilar. El volante bogotano es otro jugador que no está al 100% en la parte física y ante esto José Pékerman deberá buscar variantes. Jeferson Lerma tiene características parecidas, pero Wilmar Barrios, más defensivo, o Mateus Uribe, más ofensivo, podrían estar en el centro.



El atento trabajo atlético y táctico de Pékerman dan confianza a una Colombia que tendrá este viernes un examen interesante contra un

Egipto que deberá sobrevivir a la baja de Salah. El extremo del Liverpool se lesionó en el hombro izquierdo tras un contacto con el español Sergio Ramos en la final de la Liga de Campeones que los Reds perdieron 1-3 contra el Real Madrid; estará tres semanas de baja, pero llegará a tiempo para disputar el Mundial.



A pesar de la ausencia de "Momo", mejor jugador de la última Premier League, Colombia tiene claro que Egipto, entrenado por el argentino Héctor Cúper, sigue siendo un rival exigente. Así, sin Salah, uno de los principales peligros será Mahmoud Ibrahim Hassan, conocido como Trézéguet, talentoso extremo de 23 años que marcó 11 goles este año en el Kasimpasa turco y que es de propiedad del Anderlecht belga.



Contener las rápidas transiciones ofensivas de los egipcios es un buen examen para la defensa cafetera y puede ayudar a sacar indicaciones de cara al partido mundialista contra Senegal, un seleccionado que también tiene el contragolpe como arma principal.



Alineaciones probables:



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerry Mina (Oscar Murillo), Frank Fabra; Mateus Uribe, Carlos Sánchez; Juan Cuadrado, James Rodríguez; Luis Muriel, Falcao García.



Egipto: El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Shafy; Hamed, Elneny, Sahid; Trézéguet, Kouka, Hassan.



Estadio: Atleti Azzurri d'Italia (Bérgamo).



Hora: 2:15 p.m. (Hora colombiana)



TV: Caracol.



EFE