Colombia pasó de la euforia al drama en la derrota 3-4 contra Ecuador

La demostración de poder de Colombia contra Ecuador no superó los 40 minutos y terminó siendo un auténtico desastre. Los dirigidos por ‘Pisicis’ Restrepo, quien lució especialmente desacertado en los cambios y sin alternativas para sus desorientados dirigidos, no lograron defender una ventaja de dos goles y terminaron resignados a ver cómo Ecuador los superaba a fuerza de carácter, sacrificio y orden, justamente las virtudes que nunca aparecieron en la selección nacional. El 4-3 no sólo fue justo sino que, en honor a la verdad, pudo ser peor.

El juego de Colombia fue prometedor en el inicio. Y esta vez, a diferencia del debut, no esperó para pisar con seguridad el área rival.

Corría el minuto 7. Era el primer remate y fue el primer gol. Saque largo del portero Arias, la bajó de pecho el ‘Cucho’ Hernández y sin mirar, sin dudar, Ceter a puerta y gol. Algo más pudo hacer el portero Cevallos. Y lo hizo. La sacó de adentro de su arco.

Al minuto 10 hubo un primer campanazo de Corozo, que quiso superar a Arias por arriba y falló.

La respuesta de Colombia, al minuto siguiente, era un remate de Hernández que ahora sí acertó Cevallos a desviar. E local no despertaba.

Entonces, al minuto 37, una cabalgata de Ceter encontró respaldo en Obregón, que atrapó el rebote tras el violento remate del 9 la dejó en el fondo. Colombia ganaba 2-0. Nada hacía sospechar la debacle final.

O sí, los más pesimistas veían que la reacción del rival era lenta pero segura y así lo confirmó Estupiñán, marcando el descuento al minuto 41 frente a una pasiva –confiada- zaga colombiana, que no supo rechazar el balón en el triple toque de Cabezas, Corozo y, al final Estupiñán. Lo buscaba y lo merecía Ecuador.

Una pena que en el descanso no hubieran repartido en ambos camerinos la dosis de ambición con la que salieron los locales. Porque fue eso, y no otra cosa, lo que logró lo impensable para los hombres de ‘Pisicis’ Resrepo: en diez minutos le dieron vuelta al marcador y avisaron que no se detendrían y pasarían derecho.

Primer aviso: Minuto 50, tiro libre de Joao Rojas que salvó Arias. Segunda advertencia: Quintero igualó el compromiso en una jugada parecida a la del primer tanto, con absoluta pasividad de los de azul, que en el rebote perdieron todas las marcas en el área. Un desorden costosísimo que ahora sí anticipaba un final de terror. Tercer castigo: falta clarísima del portero Arias en el área y gol de Cabezas.

El miedo hizo de las suyas y condenó a Colombia a no inquietar nunca a Cevallos. Ni siquiera con el tanto de física fortuna que logró el recién llegado Valencia y que sirvió para la igualdad parcial 3-3. Suerte fue lo que hizo que el arquero ecuatoriano le dejara de frente una pelota que le rebotó en el cuerpo al atacante y se convirtió en el 3-3 parcial.

El puntillazo era cuestión de tiempo, de exactamente 92 minutos, momento en el cual aseguró Caidedo el triunfo 4-3 de Ecuador, a fuerza de ganas, convicción, lucha y fe, virtudes de las cuales careció Colombia, que terminó fulminada sobre la cancha y buscando respuestas a sus incontables desaciertos. ¿Pudo sir peor? ¡Claro! Hubo al menos 10 opciones de gol de Ecuador en el segundo tiempo; Rojas, Ayoví, Cabezas y Corozo se cansaron de insistir y les faltó poco para avergonzar más a Colombia, que otra vez tendrá que remar contra la corriente.

Alineaciones

Ecuador: José Gabriel Cevallos; Kevin Minda, Joel Quintero, Luis Segovia, Pervis Estupiñán; Joao Rojas (Muñoz, 83), Jordan Sierra, Renny Jaramillo, Bryan Cabezas (Caicedo, 86); Washington Corozo y Herlin Lino (Ayoví, 67).

Colombia: Manuel Arias; Leyser Chaverra, Carlos Cuesta, Jorge Segura, Ánderson Arroyo; Kevin Balanta, Eduard Atuesta (Balanta, 53); Julián Quiñones (Valencia, 61), Juan Camilo Hernández; Leonardo Obregón (Ramírez, 46) y Damir Ceter.

Redacción Futbolred

@jennygameza