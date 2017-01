Emotivo homenaje a sobrevivientes de Chapecoense en Brasil-Colombia

0







Miguel Borja tomó un pase profundo desde el medio campo y su remate cruzado, que ya había superado Weverton, se fue desviado por muy poco.

La respuesta de Brasil al minuto 10 fue una veloz escapada de Robinho que superó a Felipe Aguilar pero no al portero David González, quien controló bien la situación.

Colombia tiene en su once inicial a David González; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, William Tesillo, Farid Díaz; Mateus Uribe, Abel Aguilar; Jonathan Copete, Macnelly Torres; Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.

Brasil alineó a Weverton; Fagner, G. Geromel, R. Caio; F. Santos; Lucas Lima, Wallace, W. Arao, Duda; Robingo y Diego Souza.

De los 23 jugadores convocados por el seleccionador brasileño, 'Tite', 15 no han jugado nunca con la 'canarinha', mientras que de los 20 que se llevó su homólogo colombiano, José Pekerman, 8 no han debutado nunca con el once tricolor.

En Colombia, el partido es visto como una oportunidad para que Pékerman afine a los cafeteros, actualmente fuera de la zona de clasificación del grupo sudamericano para el Mundial de Rusia 2018. Tras llegar a Río de Janeiro, Colombia se entrenó a puerta cerrada, con lo que el técnico no dio muchas pistas sobre el once que sacará de inicio, aunque sus jugadores ya han dejado claro que no se toman el partido como un simple amistoso.

"Es una oportunidad para expresar nuestro apoyo a Brasil y a los familiares de las víctimas. Es un momento de estar unidos, pero para todos los que estamos aquí en la selección, también es importante en términos deportivos", aseguró el veterano centrocampista Abel Aguilar. "Cuando nos colocamos la camiseta de Colombia tenemos que dar el máximo e intentar avanzar en algunos conceptos que estamos trabajando. Es bueno para la comisión técnica ir evaluando, en vista a los partidos de las eliminatorias", agregó el jugador del Deportivo Cali.

Colombia cuenta con cuatro "extranjeros" en su lista, los "brasileños" Gustavo Cuéllar, Vladimir Hernández y Jonathan Copete, así como el veterano delantero Teófilo Gutiérrez, quien actualmente milita en el Rosario Central argentino y que vuelve a la selección tras más de un año de ausencia.

La base del grupo colombiano la forma el Atlético Nacional, actual campeón de la Libertadores y que cuenta con siete jugadores en la lista de convocados, en la que además de Abel Aguilar y Teo Guitérrez, también cuenta con otros veteranos como Macnelly Torres y Farid Díaz. La última vez que los dos equipos se enfrentaron fue el pasado 8 de septiembre en Manaos (norte de Brasil), en partido correspondiente a la fase de clasificación para Rusia 2018 y que terminó con victoria local por 2-1.

En los locales, la principal atracción será la pareja Diego-Robinho, que vuelven a una convocatoria de

Brasil tras una larga ausencia, y que serán los dos hombres con más experiencia de la 'canarinha'.

Diego hacía más de siete años que no era convocado con su selección, mientras que la última vez que Robinho defendió la camiseta amarilla fue en la Copa América de 2015. Juntos, los dos veteranos del equipo brasileño suman 137 partidos con su selección, mientras que los otros 23 jugadores convocados, suman apenas 24.

