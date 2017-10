Colombia buscará un cupo a Rusia contra Perú: ¡La fe sigue intacta!

0







Actualizado hace 44 minutos

Hace cuatro años, cuando soñábamos con volver a un Mundial después de 16 años de ausencia, había montones de banderas en las calles, gente con la camiseta amarilla puesta incluso cuando aún no era el día del partido, un país unido en torno a una bandera llamada Selección Colombia.

Hace cuatro años también nos dieron un golpe muy fuerte: Chile nos ganaba 0-3 en el primer tiempo, en Barranquilla. De esa se levantó el equipo. Apareció la tribuna para empujarlo. Apareció el goleador, Radamel Falcao García. Aparecieron las ganas, el corazón. Y todo terminó en una fiesta, que se extendió hasta julio del año siguiente.

Algo parecido se ve en estos últimos días en la señorial y, por estos días, fría y gris Lima, la capital de un país en donde buena parte de sus habitantes nunca han visto a su Selección jugar una Copa del Mundo de mayores. Cuentan los mayores de 40 que ese equipo de Teófilo Cubillas, de César Cueto, de Guillermo La Rosa, de Julio César Uribe, de Juan Carlos Oblitas, de Héctor Chumpitaz, cerró su ciclo con una clasificación al Mundial de España-82, la tercera en cuatro intentos. Habían brillado, con algunos de esos nombres, en México-70, donde solamente los pudo parar Brasil. También habían mostrado buen juego en Argentina-78, hasta que se cruzaron con los locales. Y en España no superaron la primera ronda.

Desde ahí, nunca pudieron volver. Muchas veces, ni cerca estuvieron. Fueron últimos en sus grupos de la eliminatoria para Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Se quedaron afuera de Francia 1998 por diferencia de goles. Y después, siempre estuvieron más cerca de la cola que de pelear arriba. En la ruta hacia Sudáfrica 2010, volvieron a ser últimos, pero esta vez, en un todos contra todos. Tocaron fondo. Se demoraron ocho años en resurgir. Por eso, este país está muy unido, ilusionado con una clasificación.

En Colombia, por fortuna, no hemos sido últimos enfrentando al resto de Suramérica. Pero lo que en un momento se nos volvió paisaje, cuando clasificamos a tres mundiales seguidos, luego fue un imposible. Que esa historia nunca se repita. Hay jugadores. Hay talento. Que haya también casta, voluntad, unión.

Hay que saber levantarse, otra vez. Hace cuatro años solamente había 45 minutos para hacerlo y un ahorro importante, que le permitió a Colombia, finalmente, clasificar con una fecha de anticipación. Hoy, ese ahorro no es tan grande, aunque el equipo, si se mira la tabla, está entre los cuatro mejores del continente. Y tiene 90 minutos para levantarse de la derrota frente a Paraguay, que cambió, en cinco minutos, una clasificación segura por una sesión más de angustia.

"El equipo está bien, ya hemos dejado atrás lo que sucedió. Esta es una Selección que está fuerte mentalmente y los jugadores están capacitados para revertir esta situación". La frase es de alguien que tiene cómo decir que ya supo lo que era caer y que sabe muy bien que de todas las cosas malas siempre hay la posibilidad de levantarse. Es Radamel Falcao García, el goleador histórico de la Selección Colombia, el mismo al que muchos dieron por acabado.

Le tocó quedarse sin Mundial por un accidente, una lesión de rodilla que lo dejó afuera de la Copa del Mundo por la que tanto trabajó, por los nueve goles que anotó en esa ruta hacia Brasil 2014. Vivió dos años entre las sombras, olvidado por sus técnicos en el Manchester United y en el Chelsea. Regresó al Mónaco, a un lugar al que muchos creían que iba solo para tratar de darle un cierre digno a su carrera. Se levantó, volvió a ser el goleador de siempre, metió a su club a la semifinal de la Liga de Campeones en la temporada pasada y otra vez está haciendo goles vestido de amarillo. Si alguien merece ir a una Copa del Mundo es este ‘Tigre’ luchador.

Claro que las derrotas duelen. Hubo muchas lágrimas en Barranquilla y en toda Colombia por lo que sucedió frente a Paraguay. Las críticas arreciaron, cómo no, e incluso muchos comenzaron a ver los defectos que con las victorias no se notaban. Ahora es tiempo de dar un paso adelante. La Selección no depende de nadie para ir a Rusia.

“La gente tiene que estar tranquila. Nosotros ya hicimos el duelo. Ya pasó lo que pasó. El equipo tiene todas las armas para ir a Perú a sacar el tiquete que nos lleve a Rusia. Será un partido difícil, pero el sueño no nos lo quita nadie”, aseguró la ‘Roca’ Carlos Sánchez, otro de los estandartes de este equipo.

Se vienen los que pueden ser los últimos 90 minutos de la eliminatoria. Colombia no depende de nadie. El equipo llegó a una ciudad pintada de rojo y blanco, llena de ilusión, con un sueño de Mundial pintado en la frente. Pero el nuestro también está vivo. Esta Selección ya demostró que también sabe superar los malos momentos.

Alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christian Cueva; André Carrillo, Edison Flores y Paolo Guerrero. DT. Ricardo Gareca.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Óscar Murillo, Frank Fabra; Abel Aguilar, Carlos Sánchez, Mateus Uribe (Gustavo Cuellar); James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado; Radamel Falcao. DT. José Pékerman.

Árbitro: Sandro Ricci (BRA)

Hora: 6:30 p.m.

José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes de El Tiempo

Enviado especial, Lima- Perú