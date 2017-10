'¡Clasifiquen por los que no pudimos ir al Mundial!': Willington Ortíz

0







Muchachos: este jueves, cuando enfrenten a Paraguay, quiero pedirles en mi nombre y en el de tantos compañeros que tuve, que, por favor, clasifiquen al Mundial de fútbol. Háganlo de nuevo por todos los que no fuimos.

Justamente contra Paraguay, hace ya 32 años, jugué mi último partido con la Selección Colombia que quise y quiero tanto como sé que la quieren ustedes. Fue el último juego de la eliminatoria de México-86, en mi cuarto intento fallido, contando las eliminatorias para los mundiales de Alemania 74, Argentina 78 y España 82.

No haber podido estar en un mundial es una frustración. Y aún ahora, cuando ya tengo 65 años, no sé por qué no fuimos con las selecciones que tuvimos entre 1970 y 1986. Todavía no logro descifrar por qué no pudimos clasificar.

Ortíz fue escogido por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol como uno de los 20 mejores jugadores suramericanos del siglo 20. Foto por: Archivo ETCE.

A veces me pregunto si éramos menos jugadores que los de los otros países o si éramos inferiores o incipientes en táctica y estrategia o si físicamente estábamos por debajo o trabajamos menos en eso.

Todavía no logro explicar por qué no fuimos a un mundial Alejandro Brand, Jairo Arboleda, Ernesto Díaz, Pedro Zape, Miguel Escobar, Diego Umaña y tantos otros compañeros que eran unos cracs. Teníamos la técnica y la habilidad para jugar, pero no pudimos...

Falcao: tú que eres de los más grandes goleadores del mundo y que con tus goles ya llevaste a Colombia al pasado Mundial de Brasil, aún no has jugado un mundial por esa lesión que tuviste. ¡Hoy tienes la oportunidad de la vida! ¡No te vayas a quedar con la frustración con la que yo quedé!

James: tienes que ratificar lo que ya hiciste en un mundial del que saliste goleador. Tienes que ratificarle al mundo que eres uno de los jugadores del ‘top’ 10 del planeta, de esos cracs que juegan dos y tres mundiales. Hoy, juega con la alegría que tenías cuando eras un muchacho del barrio.

Formación del equipo que jugó el repechaje para el Mundial de México 1986. Foto por: Archivo particular.

Y a todos los jugadores de la Selección les doy un consejo, si me lo permiten: el partido de hoy es para jugarlo con mucha inteligencia; es un partido para pensarlo más que correrlo. Si lo pensamos, seguro les ganamos.

Muchachos, por favor, clasifiquen otra vez al Mundial. ¡Háganlo por todos los que no pudimos hacerlo!

WILLINGTON ORTIZ

Para EL TIEMPO