Cinco explicaciones al pobre papel de Colombia en Suramericano Sub 20

0







Seis goles en contra en los últimos tres partidos, sólo dos a favor, un punto de nueve posibles. El panorama de Colombia Sub-20 en Ecuador es desolador.

¿Qué pasó? Aquí, un primer resumen.

Incontables fallas en defensa

El nerviosismo no se quita nunca, dicen los más experimentados. Y no es eso lo que se les exige a los juveniles. Sin embargo, la zaga colombiana sufre en exceso de miedo y muestra unas fallas que más que de muchachitos son de aficionados. El arquero Arias no acierta en el juego aéreo, ni por el piso y tiene cero autoridad sobre el cuarteto posterior. Chaverra ha sido un pasillo de ataque para el rival de turno, Balanta y Cuesta dejan demasiado espacio a delanteros rápidos (uruguayos, ecuatorianos, argentinos, brasileños… todos) y Arroyo ni va al ataque ni da garantía en su zona. En la defensa empieza el caos del todo el equipo.

Repúblicas independientes

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández acaba de marcar 23 goles para el Pereira en la Primera B, lo que le valió una contratación con América para el 2017. Juan David ‘Indio’ Ramírez es la nueva joya de Atlético Nacional, un jugador de quien Reinaldo Rueda destaca su “habilidad, cambios de velocidad y talento para asistir”. Obregón era el hombre de la potencia para enfrentar a las más sólidas defensas del continente; Michael Nike Gómez el de la sorpresa en el área rival; a Atuesta le dicen ‘Busquets’ en el Medellín (¿Busquets!).

En el papel es una nómina no para ganar sino para arrasar, una Uruguay, sin ir tan lejos. Y resulta que es un puñado de repúblicas independientes, sin sentido ninguno de equipo, con una gran necesidad de mostrarse ante los cazatalentos –los únicos que aparecen en las despobladas tribunas del estadio Atahualpa- y no ante los rivales y una falta de solidaridad para cubrir los innumerables errores de sus compañeros que realmente sorprende. No por ser jóvenes dejan de tener responsabilidades en la penosa presentación de la selección en Ecuador. Les cabe, sin duda, una muy alta cuota de culpa.

Miedo al gol

Es curioso que Colombia que Colombia haya marcado 8 goles en 6 partidos. Y llama la atención porque son muy pocos los que se animan a patear al arco rival. Primero porque la pelota suele no pasar del espeso medio campo, donde el individualismo condena a los atacantes. Segundo, porque sin sociedades es casi un accidente que la pelota se meta en el arco de en frente. Valencia lo hizo, pero desde que se convirtió en titular lo arrastró la inercia. Obregón pelea sin éxito, Hernández nunca encuentra socios y resolviendo solo se pasa de revoluciones, Ramírez –castigado ya por indisciplina táctica- parece andar de pelea con sus compañeros de ataque y así… Parece insuperable la ausencia de Demir Ceter (2 goles) y, en esa línea, casi segura la eliminación. Lo grave es que no se clasifica sin goles, aunque suene a obviedad.

Falta de alternativas

Una de las grandes fallas del cuerpo técnico es la conformación de la nómina que viajó a Ecuador. Las alternativas reales ante situaciones difíciles son limitadísimas. Cuando sale Ramírez, porque no aporta y no obedece al DT, la opción es un hombre más de marca como Díaz que de talento; no existe un cambio para Hernández, a pesar de su exceso de protagonismo; sin Ceter no hay delanteros con potencia, ni juego aéreo ni mucho menos capacidad de asociación; a Valencia, cuando se le acaba el ‘tanque de oxígeno’, no hay quién lo releve; ha de ser muy malo el trabajo de Luis García y Jaime Mora para que haya que sufrir al portero Arias… Y así en todas las posiciones. El que llega se tiene que quedar, no porque es mejor sino porque no hay más.

Pobre dirección técnica

El malestar de la gente con el técnico Carlos ‘Piscis’ Restrepo tuve tintes de injusticia al comienzo del torneo de Ecuador. No gustaba, pero ganaba. Sumaba, que era lo clave para estar en el hexagonal. ¿Cómo lo hacía? En la mayoría de ocasiones, por suerte. Por un penalti que no era, por un gol de otro partido, por una jugada de pura fortuna. Con todo, el equipo avanzó a la segunda fase y hasta el duelo con Uruguay estaban todas las opciones servidas para clasificar. Hoy la situación no es tan cómoda y, lo peor, desapareció la suerte.

El técnico ha preferido cerrar partidos que buscarlos, apostando más a no perder que a ganar. Sobre la marcha ha intentado encontrar alternativas con muy poco éxito –la nómina la armó él y le quedó corta- y ahora está ad portas de quedarse fuera del Mundial, la meta real en Ecuador. ‘Piscis’ se equivoca pero le cuesta reconocerlo. Pero en realidad ni hace falta porque de su dubitativa estrategia habla la muy pobre reacción del equipo, la falta total de personalidad y carácter para superar situaciones difíciles y, al final, el equipo sin alma que este domingo deambuló frente a Uruguay.

Redacción Futbolred