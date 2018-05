‘Todos somos iguales, usamos la misma camiseta’: Carlos Sánchez

Carlos Sánchez tiene el don de no tener contradictores, lo que por estos días es una auténtica hazaña. Imprescindible en la Selección Colombia, se ha ganado a pulso un cupo entre los jugadores que ya preparan en Milán la cita de Rusia.

“Estoy contento de vestirme de amarillo, de ponerme la camiseta de la Selección, con la expectativa de estar entre los 23”, aseguró.



Y es que no ahorra sacrificios para estar, aunque es más fijo que muchos en las convocatorias. Por eso corrió el riesgo de dejar la Fiorentina y cambiar de equipo y de Liga en el año de la Copa Mundo: “El paso por el Espanyol me vino bien, no estaba teniendo continuidad, me abrieron las puertas y las ganas y la motivación de pretender estar en el Mundial me permiten hacer una brillante campaña. La gente quedó muy contenta y eso motiva. Eso es lo que está en mi cabeza ahora… Me toca regresar a Fiorentina pero hoy en día estoy en Selección”.



El futuro no se ve tan despejado pero él no está preocupado. Rusia es su presente y su futuro. Es todo lo que quiere ver ahora: “Yo en mi frente tengo ayudar, ayudar, ayudar. En todo lo que pueda, soy muy abierto. No me creo que, porque so mayor, nada… Todos somos iguales, todos no vamos a vestir con la misma camiseta, somos Selección Colombia y no importa si viene del Madrid o del deportivo tapita. Soy así como me ven, nada más”.



Como todo el equipo, es ambicioso. Pero reconoce que esta vez el camino será más difícil: “Antes de ir al Mundial pasado, Colombia era una Selección sorpresa. No estuvo en tres mundiales, pero ahora se codea con selecciones importantes y ha sacado buenos resultados. Por eso los rivales se van a preparar de otra manera, es el reto que tenemos que afrontar”.



Por fortuna, hay cómo hacerle frente: “Tenemos un medio campo con muy buenos jugadores, con experiencia a pesar de la juventud, muchas ganas de representar a Colombia. Todo está siendo muy positivo”, concluyó.