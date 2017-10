Carlos Páez: el hombre que levantó a la Selección Colombia

0







Carlos Páez, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia aérea del 13 de octubre de 1972, que cobró la vida de 28 personas al estrellarse en la cordillera de los Andes, se sorprendió cuando recibió el mensaje de urgencia de Colombia: “Me empezaron a llamar de Colombia, de Colombia, me necesitaban urgente para darle una charla antes del partido de la clasificación (frente a Perú)”, contó a FUTBOLRED.

Su drama para sobrevivir tocó el corazón de los jugadores de la Selección Colombia en un momento de máxima tensión e incertidumbre, pues el equipo sintió el golpe de haber dejado escapar su tiquete a la Copa del Mundo en menos de tres minutos contra Paraguay en Barranquilla (1-2).

La primera imagen que encontró fue contundente, pues el sentimiento de culpa estaba presente en Lima. “David Ospina estaba sentado en primera fila, solo frente a mí. Es un tipo encantador, cariñoso y mi mensaje caló en el arquero más que en nadie”, reveló.

“Cada ser humano tiene su propia cordillera y en este momento era eso lo que les pasaba (a los jugadores colombianos), estaban clasificados y de repente en dos minutos quedaron por fuera del Mundial. Estaban viviendo un momento durísimo, de incertidumbre y hasta de miedo”, afirmó Páez sobre las primeras sensaciones que tuvo en la conferencia de más de tres horas con el plantel de la ‘Tricolor’.

¿Cómo empezó su intervención?

La primer cosa que les dije fue una frase de San Francisco de Asís: “Empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible”. Eso fue lo que nosotros hicimos, empezamos por hacer lo necesario después lo posible y terminamos con lo imposible: reaparecer después de 70 largos días, con sus noches, en los que luchamos contra la naturaleza.

¿Qué fue lo que primero que percibió de los jugadores?

Esa incertidumbre y miedo se veía reflejado cuando empecé la conferencia. Te juro que eso fue lo que más me motivó. Estaban como abatidos, se sentían culpables, eso me transmitieron. En ese momento empecé el relato y comencé a entusiasmarme cada vez más porque los vi muy receptivos. Creo que los saqué de ese mundo de la derrota para trasladarlo a nuestra historia, que es verdaderamente de triunfo.

¿Cuál era el propósito de contar su experiencia, de sobrevivir por más de 70 días después del accidente aéreo, a un seleccionado de fútbol?

Lo que yo le transmití al equipo es que, primero, se puede y, segundo, lo ideal es tener un único pensamiento. Ustedes deben tener una solo idea que es clasificar, así como nosotros teníamos el único pensamiento de sobrevivir, no teníamos de otra.

El “granito de arena” que nos depositó en Rusia 2018

Los referentes se hicieron sentir en el momento decisivo y Radamel Falcao fue uno de los más participativos en el momento cumbre que iba a levantar la confianza al interior del grupo.

“Falcao estuvo muy participativo e interesado en la conferencia, me impresionó mucho el nivel cultural que tienen los chicos de la Selección y hoy (jueves) me llamó Pékerman agradecido. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Rescato la humildad que quedó en el interior del plantel. Son chicos que tienen mucha plata y de pronto yo les transmití los valores que yo viví en mi experiencia. En estas circunstancias la plata no les servía para nada así como a nosotros cuando luchamos por nuestras vidas“, sostuvo ‘Carlitos’, como le dicen.

Mientras, James no dejó de sorprenderlo: “Es un tipo fantástico, no lo conocía. Es una persona que está en la cumbre, pero lo vi humilde igual que Falcao. Tan Maravillosos me parecieron que me entregue tanto por ellos”, dijo.

“Las palabras fueron claras y positivas, les tenía que hacer entender que ellos tenían que estar en el Mundial y me despedí con: ¡Vamos a comer ensalada rusa, vamos a estar en Rusia¡”

