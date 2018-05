‘Estamos afinando detalles y fortaleciéndonos como familia’: Bacca

Carlos Arturo Bacca volvió a Milanello, sede del AC Milan italiano, y allí espera fortalecerse para hacer un gran papel con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018. En el campamento milanista dijo sentirse querido “donde viví dos años muy lindos, tengo el cariño de las personas que trabajan acá”, aunque ahora venga con la delegación de la Tricolor.

“Para nadie es un secreto que al ‘profe’ (José Pékerman) le gusta que trabajemos en sitios así de tranquilos, para que podamos estar concentrados en nuestro trabajo y en la Copa del Mundo. Estamos afinando los detalles, conociéndonos cada vez más y fortaleciéndonos como familia”, añadió Bacca Ahumada.



Al ser indagado por la prensa sobre Japón, primer rival de Colombia en el Mundial, el goleador del Villarreal español indicó que el cuadro asiático “es una selección dinámica, disciplinada, con grandes jugadores, será difícil enfrentarlos”.



Bacca aseguró que llega al Mundial “muy bien, con ganas e ilusión; creo que llego en un gran momento de mi temporada en Villarreal. No fue así el último año en Milan, dentro del campo, porque no disfrutaba; pero recuperé mi nivel en España y eso me da la oportunidad de estar nuevamente con la Selección”.



“Sabemos la importancia que tiene un Mundial y mucho más en Europa, donde hay un gran nivel y van los mejores”, finalizó el atacante de la Selección.