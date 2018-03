Víctor Cantillo, ¿con tiquete a Europa con Selección Colombia?

Víctor Cantillo ha estado hace tiempo en el radar de la Selección Colombia. Ahora, ante la ausencia de Edwin Cardona por suspensión (5 amistosos por gesto discriminatorio), podría ser una de las caras nuevas.



El propio DT del Junior lo mencionó esta semana: “Él no viaja (a Rionegro) por precaución. Está recuperado, lo más seguro es que esté el domingo (contra Millonarios), la idea es que haga más trabajos. Simplemente es precaución por un llamado a Selección, que aspiramos esté en esa lista”, dijo.



Sin embargo, el propio Cantillo todavía no canta victoria: “Ojalá se dé la posibilidad de la Selección. Pero estamos tranquilos. Todos soñamos algún día con llegar y, como digo, siempre hay que tener nivel en el equipo para tener una oportunidad”.



Lo claro es que está físicamente apto: “Vengo entrenado con el grupo normal, hice 5 entrenamientos a la par de los compañeros y me siento bien actuar”, explicó.



Cantillo, quien superó una lesión en el tobillo, trabaja incluso en un ‘lunar’ que muchos le han señalado: “El profe German de buena forma me ayuda en el tema de ganar masa muscular, hace una semana trabajamos en eso”. De hecho, se dice que ya hizo sus trámites de visa para viajar a Europa, lo que haría que el sueño esté cerca de cumplirse.



Con toda la actitud espera el hijo de Ciénaga (Magdalena) que suene su teléfono, más ahora que se busca un volante más. No será su característica esencial, pero Cantillo está que se juega y donde lo pongan espera rendir.