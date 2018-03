Carlos Bacca: ¿última cita con la suerte para definir su cupo a Rusia 2018?

La experiencia de Carlos Bacca en la Selección Colombia es su mejor carta de presentación para pelear un cupo entre los 23 elegidos para el Mundial de Rusia 2018.

Está en los planes desde 2010, fue mundialista en Brasil 2014 (jugó el partido contra la selección local y sufrió una lesión) y en la última Eliminatoria jugó 13 encuentros y marcó 3 goles. Tiene la confianza del DT aún cuando no tenía continuidad en Milán y su pelea es por mantenerla, ahora que juega regularmente con el Villarreal español.



Bacca aseguró que trabaja día a día para poder ir al Mundial este verano y que está "muy motivado por la reciente convocatoria" para jugar los partidos amistosos internacionales ante Francia y Australia.



"Ahora llegan estos partidos y estoy muy ilusionado por poder jugar en el Villarreal, ya que me ayuda a estar a un buen nivel para poder competir aquí y con la selección", explicó.



Y ese es el punto: la competencia. Bacca tiene ya 31 años y se juega una de sus últimas opciones de ser mundialista nuevamente, nada menos que con hombres que como Muriel y Zapata, ambos de 26 años, le igualan en dos de las ligas más exigentes del mundo (España e Italia) y podrían superarlo en ritmo.



No es sencillo el camino tampoco con la potencia de Miguel Borja y su actualidad goleadora.



Y si se va más lejos y se compara con Chará es claro que este último ofrece la opción de ser polifuncional, cosa que el 9 del Villarreal no aporta… aunque sí es un asistente de total confianza para Falcao y James.



El atacante atlanticense insistió en que espera poder ayudar a su selección en la próxima cita mundialista, en la que Colombia se enfrentará en el Grupo "H" a Japón, Polonia y Senegal. Con el arma de su experiencia luchará en esta doble fecha de amistosos para quedarse con un cupo.