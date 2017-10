Así les fue el fin de semana a los jugadores de la Selección Colombia

Actualizado hace 46 minutos

Otro fin de semana en los habituales en la Selección volvieron a tener actividad con sus equipos en las ligas del planeta. Unos brillaron más que otros, como el caso de Falcao, quien volvió a anotar con el Mónaco.

También tuvo un buen partido Cuadrado con Juventus, Dávinson Sánchez con Tottenham y, Duván Zapata, con la Sampdoria. Los que militan en Argentina no actuaron, pues en ese país hubo elecciones legislativas.

Arqueros:

David Ospina (Arsenal): el antioqueño se encuentra lesionado. El propio entrenador de Ospina en los ‘gunners’, Arsene Wenger, dijo que David “tiene un problema de ingle grado uno. Los médicos hablan de 2 semanas para su recuperación. No está tan mal”.

Leandro Castellanos (Santa Fe): el golero del ‘cardenal’ tuvo descanso y fue suplente con su equipo, que superó 0-1 al Junior, por la jornada número 16 de la Liga II.

Camilo Vargas (Atlético Nacional): el golero bogotano se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla.

Defensores:

Cristian Zapata (Milan): el defensor caucano jugó todo el partido en el empate 0-0 como local de su equipo frente al Génova. Tras nueve fechas disputadas en Italia, el ‘rossonero’ tiene 13 puntos y se ubica en la casilla 11.

Dávinson Sánchez (Tottenham): el caucano volvió e efectuar una buena actuación con su escuadra, que le ganó 4-1 al Liverpool por la Premier. ‘Dao’ se vio bien en los cierres y las veces que fue exigido.

