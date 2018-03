Así les fue el fin de semana a los jugadores de la Selección Colombia

En un fin de semana sin fútbol colombiano, los jugadores de la Selección Colombia fueron protagonistas en sus clubes en tierras extranjeras. Además, varios de ellos marcaron gol.

Duvan Zapata, Carlos Bacca, Edwin Cardona y Mateus Uribe, quien marcó dos, anotaron en sus equipos. Por otro lado, algunos tuvieron un buen juego y ayudaron en la victoria de cada uno de sus clubes. Como es costumbre, FUTBOLRED le presenta un resumen de cómo les fue a los futbolistas de la Tricolor.



Arqueros:



David Ospina (Arsenal): el arquero antioqueño fue suplente en la victoria de su equipo 3-0 sobre Watford.



Camilo Vargas (Cali): no hubo fecha en el fútbol colombiano.



Leandro Castellanos (Santa Fe): no hubo fecha en el fútbol colombiano. Sin embargo, el león jugó un partido amistoso frente a Tigres, que perdió 3-1 y el portero fue suplente.



Defensores:



Dávinson Sánchez (Tottenham): el central caucano fue titular y estuvo todo el juego en el triunfo 4-1 de su club sobre Bournemouth en la Premier. Dávinson se mostró seguro cada vez que le tocó intervenir.



Santiago Arias (PSV): el lateral paisa estuvo 62 minutos en la derrota 5-0 de su equipo contra Willem.



Cristian Zapata (Milan): el zaguero fue suplente en la victoria 0-1 de su equipo sobre el Génoa.



Yerry Mina (Barcelona): el nacido en Guachené (Cauca) fue convocado de último minuto para el partido contra Málaga por nacimiento del hijo de Messi. Los azulgranas ganaron 2-0 y Yerry fue suplente.



Stefan Medina (Monterrey): jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo 3-2 contra Santos Laguna.



Frank Fabra (Boca Juniors): el xeneize, líder de la liga de Argentina, ganó 2-1 contra Tigre y el colombiano jugó 90 minutos.



Óscar Murillo (Pachuca): el central jugó todo el partido en la derrota 5-0 contra Cruz Azul.



William Tesillo (Santa Fe): no hubo fecha en el fútbol colombiano. El equipo jugó un amistoso contra Tigres, que ganó 3-1, pero el zaguero no jugó.



Volantes:



James Rodríguez (Bayern Múnich): el volante, ya recuperado, tuvo otro día de descanso en la victoria de su equipo 6-0 sobre Hamburgo.



Carlos Sánchez (Espanyol): la ‘Roca’ ha sido titular indiscutible desde su arribo al Espanyol. Jugó los 90 minutos en la victoria 2-1 sobre la Real Sociedad.



Jefferson Lerma (Levante): jugó los 90 minutos en la victoria de su equipo 0-1 contra Getafe. .



Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): el jugador “viene trabajando fuerte” tras superar una pubalgia, así lo indicó Massimiliano Allegri, DT de la Juventus.



Mateus Uribe (América, de México): el antioqueño anotó un doblete con el que ganó su equipo 2-0 frente a León.



Wilmar Barrios (Boca Juniors): el volante jugó los 90 minutos en la victoria 2-1 de su equipo sobre Tigre.



Edwin Cardona (Boca Juniors): el '10' xeneise anotó el primer gol de la victoria 2-1 de los bosteros frente a Tigre.



Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua): disputó todo el compromiso en la derrota 0-2 contra Shanghai Donghai.



Gustavo Cuéllar (Flamengo): ingresó al minuto 46 en la derrota de su equipo 0-1 contra Macaé.



Abel Aguilar (Cali): no hubo fecha en el fútbol colombiano.



Yimmi Chará (Junior): no hubo fecha en el fútbol colombiano.



Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal): anotó el primer gol en la victoria de su equipo 0-2 contra Las Palmas.



Radamel Falcao García (Mónaco): fue suplente en la victoria de su equipo 1-3 sobre Estrasburgo este viernes.



Luis Fernando Muriel (Sevilla): el nacido en Santo Tomás (Atlántico) estuvo los 90 minutos en la derrota 0-2 de su equipo frente a Valencia, que contaba con Jeison Murillo.