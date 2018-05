Así les fue a los jugadores de la Selección Colombia el fin de semana

Termina otro fin de semana y los jugadores de la Selección Colombia disputaron partidos con importancia en sus ligas locales. Además, fue un balance agridulce, pues no muchos jugaron y ninguno anotó gol en esta jornada.



Sin embargo, también hubo un campeón en Italia, aunque no jugó, y celebración de la Liga en Alemania. Además, este lunes se podría conocer la preselección de José Pékerman y algunos podrían salir o quedarse en la convocatoria.

Arqueros:



David Ospina (Arsenal): Arsene Wenger, en su despedida, puso de titular al colombiano en la victoria 0-1 sobre Huddersfield. El guardameta tuvo una buena actuación.



Camilo Vargas (Cali): el arquero bogotano tuvo una buena actuación en la victoria de su equipo por 1-0 sobre Atlético Nacional. El golero sufrió una pequeña molestia, pero siguió en el juego.



Defensas:



Dávinson Sánchez (Tottenham): el defensa terminó la temporada con una victoria, jugó 12 minutos en el 5-4 sobre Leicester. Pero mandó un mensaje para la Selección Colombia y sus hinchas.

“¡Hola PARCEROS 🇨🇴, gracias y nos vemos en Rusia 🇷🇺!”



Después de una enorme temporada con Spurs, @daosanchez26 agradeció a los hinchas y ya piensa en la @FCFSeleccionCol y el Mundial 🏆🌎. ¡Buena suerte! #SpursEnEspañol pic.twitter.com/RWERhlarvJ — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) 13 de mayo de 2018

Santiago Arias (PSV): el defensa no tuvo participación debido a que ya terminó la temporada, pero durante la semana fue galardonado como el mejor jugador de la Liga de Holanda.



Cristian Zapata (Milan): el zaguero no estuvo en el partido vs. Atalanta, que quedó empatado a un gol.



Yerry Mina (Barcelona): el defensa volvió al once titular del equipo azulgrana, pero tuvo un mal partido en el que Barcelona perdió 5-4 y terminó su invicto de 43 fechas.



Frank Fabra (Boca Juniors): el lateral fue suplente en el empate 3-3 de su equipo contra Huracán. Sin embargo, ya son campeones de Argentina.



Óscar Murillo (Pachuca): el equipo del colombiano no clasificó a las finales de la Liga en México y ya finalizó su temporada.



Johan Mojica (Girona): el colombiano jugó los 90 minutos en la derrota 0-1 con Valencia. Además, el jugador sufrió un fuerte golpe que alertó a todos debido a que se ‘desplomó’. Sin embargo, siguió jugando el partido.



Bernardo Espinosa (Girona): el defensor central estuvo en los 90 minutos en la derrota 0-1 contra Valencia. El zaguero tuvo un regular partido.



Volantes:



Carlos Sánchez (Espanyol): la ‘Roca’ jugó 90 minutos en la victoria 4-1 contra Málaga y tuvo un buen partido.



Jefferson Lerma (Levante): el colombiano ingresó al minuto 69 y cogió la cintilla de capitán en la victoria 5-4 contra Barcelona.



Mateus Uribe (América, de México): el antioqueño jugó los 90 minutos para las águilas, que empataron 2-2 con Santos Laguna y quedaron eliminados del campeonato azteca. Pese al buen semestre del colombiano, no podrá jugar la final en México.



Wílmar Barrios (Boca Juniors): se recupera de una lesión y no estuvo en el empate por 3-3 contra Huracán.



James Rodríguez (Bayern Múnich): el colombiano jugó los 90 minutos en la derrota 1-4 contra el Stuttgart. Sin embargo, festejó en Múnich el campeonato obtenido fechas atrás.

Abel Aguilar (Cali): el volante azucarero salió al minuto siete del segundo tiempo tras una lesión. Preocupó a la Selección, pero afirmó que salió por precaución.

Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua): ‘Gio’ jugó los 90 minutos en la victoria por 2-1 sobre Chongqing Lifan.



Yimmi Chará (Junior): el jugador de los barranquilleros tuvo un buen partido y estuvo los 90 minutos, pero no pudo anotar al empate contra Medellín, que los derrotó 0-1.



Víctor Cantillo (Junior): el volante jugó los 90 minutos, pero no logró ayudar para el empate de los tiburones contra Medellín, que los derrotó por 0-1.



Juan Fernando Quintero (River Plate): el conjunto millonario jugará este lunes de local contra San Lorenzo.



José Izquierdo (Brighton & Hove Albion): el colombiano no jugó en la derrota por 4-0 contra Liverpool, en la última jornada de la Premier League.



Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): el volante no estuvo en el partido de los de Turín debido a que estaba sancionado por tarjetas amarillas. Sin embargo, la vecchia signora empató 0-0 con Roma y se consagró campeón de la Serie A.



Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal): el delantero jugó los 90 minutos en la victoria por 2-4 sobre Deportivo La Coruña. No anotó gol, pero tuvo un buen partido.



Falcao García (Mónaco): el ‘Tigre’ no estuvo en el partido por molestias físicas y fue suplente en el 1-0 sobre Saint-Étienne



Miguel Borja (Palmeiras): el delantero jugó 74 minutos y recibió tarjeta amarilla en la derrota por 1-0 contra Palmeiras.



Duván Zapata (Sampdoria): el ‘Toro’ entró al minuto 70, pero no pudo marcar en la derrota por 0-2 contra su exequipo, Napolés.



Luis Fernando Muriel (Sevilla): el delantero no tuvo participación y fue suplente en el 2-2 contra Real Betis.