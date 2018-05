‘Hay que entender que el gusto del DT es el que tiene validez’: Pinto

Con prisa pero con la precisión y el conocimiento de siempre, el técnico Jorge Luis Pinto habla de la lista preliminar de 35 jugadores que podrían ir al Mundial de Rusia.

Como DT de Costa Rica, hace cuatro años, entiende mejor que nadie la presión que enfrenta hoy el técnico José Pékerman, quien debe descartar a 12 de esos candidatos para elaborar la lista final de 23 viajeros.



Pinto cuenta que, a estas alturas, el técnico “hace un equilibrio de posiciones. Normalmente uno como técnico tiene 4 o 5 jugadores que uno sabe que puede jugar en más de una posición y a esos los defiende a muerte... Los técnicos miramos madurez, experiencia. Hay que respetar lo que ve el técnico”.



Añade que todos conocen el riesgo de estar en la lista preliminar: “El jugador que está entre los 35 debe saber que unos van a salir. Por ejemplo, a algunos yo mismo los llamé, les dije que estaban en la posibilidad y que tenían que jugarse”



De Iván Arboleda, una de las novedades de la convocatoria, explica: “A veces uno llama a jugadores que están floreciendo, Arboleda es uno de ellos, por su trabajo en Banfield. Se llama para conocerlo un poco más, a veces es para darles mundo futbolístico”.



Y aquí, sus elecciones: “Farid tiene mucho mundo futbolístico; Lerma está dentro de los jugadores a los que uno quisiera conocer más pero hay otros antes que él; Mojica es muy novato; a Yerry Mina no hay que juzgarlo por el partido contra Barcelona; Izquierdo me gustó, Chará hay que saberlo explotar, son buenos suplentes por los costados en zona de volantes; Cardona ha dado ventajas; a Aguilar me gustaría verlo en un mejor momento futbolístico”. Así, claro y sin suavizar los golpes.



Y a la hora de los halagos, hay un jugador que lo inspira: “Mateus no tiene duda ante nadie, un hombre que llena tres o cuatro posiciones. Me encanta ese tipo de jugador”.



Al final, la elección es un tarea difícil, a veces dolorosa e incluso ingrata. Pero Pinto, que conoce el proceso al detalle, aconseja: “Uno baja a 27 y luego a 23 y no es una decisión fácil. Uno a analiza hasta la última noche. Hay que entender que el gusto del técnico es que tiene validez, él valoró y discutió, uno como técnico siempre lo hace”.



Con todo, su confianza es total: “confío en este grupo, en esta generación, en las personas que hacen parte de este equipo totalmente”.