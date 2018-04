Colombianos, entre clásicos y definición de títulos este fin de semana

Yerry Mina va por el título con Barcelona mientras Ospina tiene clásico contra Manchester United, aunque la Premier League hace tiempo está decidida.

Aquí, la agenda de los jugadores de Selección Colombia para este fin de semana:





David Ospina

Manchester United vs. Arsenal (Premier League)

Hora: 10:30 a.m.

Día: Sábado 28 de abril

TV: DirecTV 613



Camilo Vargas

Cali vs. Bucaramanga (Liga Águila)

Hora: 8:00 p.m.

Día: Viernes 27 de abril

TV: WIN



Cristian Zapata

Bologna vs. Milán (Calcio)

Hora: 8:00 a.m.

Día: Domingo 29 de abril

TV: ESPN2



Bernardo Espinosa

Getafe vs. Girona (Liga de España)

Hora: 5:00 a.m.

Día: Domingo 29 de abril

TV: ESPN2



Johan Mojica

Getafe vs. Girona (Liga de España)

Hora: 5:00 a.m.

Día: 29 de abril

TV: ESPN2



Yerry Mina

La Coruña vs. Barcelona (Liga de España)

Hora: 1:45 p.m.

Día: Domingo 29 de abril

TV: ESPN2



Santiago Arias

Ado Den Haag vs. PSV (Liga de Holanda)

Hora: 7:30 a.m.

Día: Domingo 29 de abril



Frank Fabra

Gimnasia LP vs. Boca Juniors (Superliga Argentina)

Hora: 9:00 a.m.

Día: Domingo 29 de abril



Dávinson Sánchez

Tottenham vs. Wattford (Premier League)

Hora: 2:00 p.m.

Día: Lunes 30 de abril

TV: DirecTV 613



Jefferson Lerma

Levante vs. Espanyol (Liga de España)

Hora: 2:00 p.m.

Día: Viernes 27 de abril

TV: ESPN2



Abel Aguilar

Cali vs. Bucaramanga (Liga Águila)

Hora: 8:00 p.m.

Día: Viernes 27 de abril

TV: WIN



José Heriberto Izquierdo

Burnley vs. Brighton (Premier League)

Hora: 9:00 a.m.

Día: Sábado 28 de abril



Juan Guillermo Cuadrado

Inter de Milán vs. Juventus (Calcio)

Hora: 1:45 p.m.

Día: Sábado 28 de abril

TV: DirecTV 610



Carlos Sánchez

Espanyol vs. Las Palmas (Liga de España)

Hora: 6:00 a.m.

Día: Sábado 28 de abril

TV: DirecTV 610



Mateus Uribe

América vs. Santos (Liga de México)

Hora: 9:00 p.m.

Día: Sábado 28 de abril



Wilmar Barrios (lesionado)

Gimnasia LP vs. Boca Juniors (Superliga Argentina)

Hora: 9:00 a.m.

Día: Domingo 29 de abril



Yimmi Chará

Junior vs. Alianza Petrolera

Hora: 5:15 p.m.

Día: Domingo 29 de abril

TV: RCN



James Rodríguez

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

Hora: 8:30 a.m.

Día: Sábado 28 de abril

TV: ESPN 2



Luis Muriel

Levante vs. Espanyol (Liga de España)

Hora: 2:00 p.m.

Día: Viernes 27 de abril

TV: ESPN2



Carlos Bacca

Villarreal vs. Celta (Liga de España)

Hora: 1:45 p.m.

Día: Sábado 28 de abril

TV: DirecTV 610



Falcao García

Mónaco vs. Amiens

Hora: 1:00 p.m.

Día: Sábado 28 de abril

TV: ESPN 2



Duván Zapata

Sampdoria vs. Cagliari (Calcio)

Hora: 8:00 a.m.

Día: Domingo 29 de abril



Miguel Borja (lesionado)

Palmeiras vs. Chapecoense (serie A)

Hora: 2:00 p.m.

Día: Domingo 29 de abril