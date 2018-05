Con la llegada de James y Falcao se completará el grupo en Bogotá

La Selección Colombia sumó en Bogotá una nueva jornada de trabajo, en su preparación para el Mundial de Rusia 2018.

Esta lunes se unieron a los trabajos Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, quienes aterrizaron en la madrugada de este lunes en la capital.

Con ellos, el grupo queda casi completo, sólo a la espera de James y Falcao, dos de los estelares del equipo, quienes se encuentran cumpliendo compromisos personales.

James ha tenido compromisos publicitarios y sociales en Medellín y Bogotá y ha estado siempre acompañado por su hija Salomé y Daniela Ospina, su exesposa.

Falcao, entre tanto, resolvió un asunto tributario y se espera que este jueves pueda estar a órdenes del técnico José Pékerman.

El pasado lunes el portero David Ospina también cumplió con compromisos publicitarios y reafirmó la idea que compartió hace cuatro años en Brasil: "Me he soñado levantando la Copa. Eso uno lo tiene que hacer y nadie te puede decir que no puedes soñar. Han sido sueños muy bonitos", comentó.

Se espera que este jueves el grupo haga una práctica de fútbol con todos los seleccionados, teniendo en cuenta que varios de los 12 que finalmente no 'clasificarán' al Mundial de Rusia ni siquiera se presentarán a la concentración de Bogotá.

El grupo tendrá este viernes su encuentro de despedida con los aficionados en Bogotá. Cabe recordar que las entradas para el evento, que será a las 6:00 p.m. en el Estadio El Campín, sólo están en manos de los patrocinadores de la Selección, los cuales las entregan al público a través de campañas de mercadeo en emisoras, redes sociales y otros espacios.



El sábado el equipo partirá a Milán, donde se llevará a cabo el proceso final de preparación para la Copa Mundo de Rusia 2018.