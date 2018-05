Cumpla uno de sus sueños: estar en la final del Mundial Rusia 2018

Por esta época, sin duda alguna, el protagonista por excelencia es el Mundial. La formación de los equipos, las camisetas de todas las Selecciones y los planes para no perderse ni un solo partido, entran a ser parte de las conversaciones y del día a día de un país que respira deporte.



Estar en una final es probablemente uno de los sueños más grandes de todo aficionado al fútbol. Vivir la pasión de cerca, rodeado de hinchas cantando y una fiesta total mientras se anima a su equipo favorito, es un sentimiento que contagia a cada uno de los asistentes de un estadio. Pero, ¿ha pensado que ya no tiene ninguna oportunidad de empacar y aterrizar en Rusia? Sí es así, esta noticia le va a encantar.



¿Cómo llegar a la final del Mundial?



Budweiser quiere que usted haga parte de la celebración más grande del planeta, y por eso, ha creado un concurso en donde entregará paquetes con tiquetes ida y vuelta partiendo el 11 de julio del 2018 desde Bogotá y regresando el 16 de julio de 2018 desde Moscú.

¿Qué tiene que hacer? Al comprar un pack Budweiser Edición Mundial de seis, doce o el de seis con vaso mundialista, encontrará códigos promocionales que deberá registrar en www.budweiser.co. Además, si se encuentra en un bar disfrutando de una tarde o una noche con sus amigos y está tomando Budweiser, por cada cuatro cervezas que compre, el mesero le entregará un código que podrá registrar en la página. Como en toda competencia, la idea es acumular muchos puntos para tener más posibilidades de ganar y subir en la tabla de posiciones.



A este concurso ya le sonó el pitazo, ya empezó, y solo hasta el 10 de junio tendrá la oportunidad de ingresar esos códigos para ser uno de los cuatro ganadores. La noticia se la darán entre el 11 y el 15 de junio de 2018.



No se quede sin ir, usted puede ser uno de los afortunados que el 15 de julio estará al lado de más de 81.000 aficionados en el Estadio Luzhnikí, en Moscú (Rusia) en la final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.



Para que se anime, el premio incluye transporte terrestre interno en Rusia, del 12 al 16 de julio de 2018; hospedaje por 4 noches en acomodación compartida en las mismas fechas en un hotel 3 estrellas; desayuno en el hotel del 13 al 16 de julio de 2018; entrada individual en localidad general para la final de la Copa Mundial de la FIFA ™ Rusia 2018 el día 15 de julio del 2018; y actividades locales durante los días de la estadía.



Para más información puede ingresar a: https://www.budweiser.co/asiste-final-mundial-rusia