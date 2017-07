Wayne Rooney dejó el Manchester United y ahora jugará en el Everton

El delantero y excapitán de la selección de Inglaterra, Wayne Rooney, regresó al Everton de la Liga Premier bajo un contrato por dos años, informó este domingo el goleador.

