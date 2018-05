Tottenham perdió 1-0 con West Bromwich y peligra su paso a Champions

West Bromwich, con un gol en el tiempo de adición, logró una victoria por 1-0 frente al Tottenham y así mantiene sus posibilidades de no descender en la Premier League. Los spurs, que contaron los 90 minutos con Davinson Sánchez, aún no aseguran su clasificación a la Champions.

El West Bromwich prolongó la línea ascendente que adoptó con la llegada al banquillo de Darren Moore. El nuevo técnico ha resucitado al equipo. La permanencia en la Premier es bastane difícil, pero todavía es posible. En un lanzamiento de esquina que ganó en el aire Dawson ante la mirada de Sánchez provocó un borbollón que desencadenó en el triunfo del cuadro local. Jake Livermmore batió al francés Hugo Lloris.



Los locales, que llevaba diez partidos sin ganar y era el colistas de la tabla, completan tres victorias: frente al Manchester United, en Old Trafford; contra el Newcastle y esta última frente el Tottenham, más dos empates, contra Swansea y Liverpool. El equipo de Darren Moore llegará a la última jornada con opciones matemáticas de permanencia. Sus posibilidades son pocas. Pero existen.



El marcador complica, aspiraciones del Tottenham, que no termina de cerrar su inclusión entre los cuatro primeros de la clasificación y asegurarse su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones. El equipo de Davinson es cuarto con cinco puntos de ventaja sobre el quinto, el Chelsea, que este domingo recibe al Liverpool, en Old Trafford. Si el conjunto de Antonio Conte logra la victoria quedará a solo dos del equipo de Mauricio Pochettino con dos encuentros aún por disputar para ambos.



El Stoke, por su parte, es el primer equipo de la temporada en perder la categoría en la Premier. Perdió en frente al Crystal Palace (1-2) y dice adiós a la máxima categoría del fútbol inglés después de diez temporadas. Se adelantó con el gol del suizo Xherdan Shaqiri al borde del descanso, pero en la segunda parte, los tantos James McArthur y el holandés Patrick van Aanholt, a cinco del final, dieron la victoria a los visitantes y condenaron al Stoke a la Championships.



Con EFE