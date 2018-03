Tottenham ganó 4-1 con Davinson Sánchez, pero preocupa lesión de Kane

Tottenham Hotspur olvidó este domingo la decepción por la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Juventus con una goleada reparadora en casa del Bournemouth (1-4).



Un doblete del coreano Heung-min Son y tantos de Dele Alli y Serge Aurier dieron al equipo del argentino Mauricio Pochettino un incontestable triunfo que lo aúpa a la tercera plaza de la Premier League y lo asienta en puestos de 'Champions'.

Las victorias del quinto, el Chelsea, sobre el Crystal Palace (2-1), y del sexto, el Arsenal, ante el Watford (3-0), obligaban a los 'Spurs' a sumar tres puntos para mantener su ventaja en el tren de cabeza.



El tempranero gol de Junior Stanislas (m.7) no desanimó al Tottenham, que, pasada la media hora, sufrió un golpe más duro que cualquier tanto en contra: la lesión Harry Kane, quien podría tener dañado el tobillo derecho. Sin embargo, se rehicieron bien los londinenses a los dos mazazos y, poco después de la sustitución de Kane, Alli igualó la contienda y subió el 1-1 al marcador en el minuto 35.



A la vuelta de vestuarios, el coreano Son, probablemente el futbolista más en forma de estos 'Spurs', culminó la remontada con un remate con la zurda y en semifallo dentro del área tras un pase desde la izquierda de Alli (m.62).



Los 'Cherries' se volcaron sobre la meta de Lloris en busca del empate y marcaron un gol en el minuto 84, obra de Callum Wilson, pero lo anuló el colegiado por falta previa sobre el colombiano Davinson Sánchez.



En tres minutos se pasó del posible 2-2 al 1-3, cuando Eriksen recuperó el esférico en su campo y lo cedió a Son, quien solo ante Begovic no falló, tras recortar al guardameta, al que dejó sentado, y definió con la zurda (m.87).



La goleada la culminó el marfileño Aurier en el tiempo añadido, cuando remató de cabeza prácticamente sin oposición en el segundo palo un centro de Trippier que no consiguió despejar Begovic.



Con este triunfo, los hombres de Pochettino suman 61 puntos y arrebatan la tercera plaza de la Premier League al Liverpool, que el sábado se inclinó en Old Trafford contra el Manchester United por 2-1. Por su parte, el Bournemouth se mantiene duodécimo, con 33 puntos, seis por encima de los puestos de descenso.