'Siempre ha sido mi ambición jugar para Guardiola': Danilo

El brasileño, quien firmó con un contrato que le unirá al club inglés las próximas cinco temporadas, reconoció que no tuvo dudas al cambiar de escuadra. "Ha habido un gran interés de otros clubes, pero siempre ha sido mi ambición jugar para Pep Guardiola. Tan pronto como conocí su interés, supe inmediatamente que quería ser un jugador del City", explicó el jugador en unas declaraciones publicadas en la página web de su nuevo equipo.

"El club quiere mostrar su agradecimiento por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante todo este tiempo de vinculación con el Real Madrid y le desea todo lo mejor en su nueva etapa", escribió el equipo español en su nota, en la que no se habla del monto económico de la operación.

Por su parte el Manchester City se mostró "encantado" de anunciar la incorporación del brasileño de 26 años, que ya se ha incorporado a la gira de pretemporada que lleva a cabo el equipo inglés en tierras americanas.

An exciting new challenge for our new man! 💪



Danilo's first interview ▶️ https://t.co/fTcvt6W5hD #welcomedanilo pic.twitter.com/kkel11pJH0