¡Empezó la Premier!: Manchester United se impuso 2-1 sobre Leicester

Con goles de Paul Pogba de penalti y Luke Shaw, el Manchester United venció este viernes por 2-1 al Leicester, que acortó distancias en el 93 gracias a Jeremy Vardy, en el encuentro que abrió la temporada 2018/19 de la Premier League inglesa de fútbol.

El francés Paul Pogba transformó un penalti a los tres minutos para adelantar al equipo de Jose Mourinho, y Shaw completó el triunfo del United a siete minutos del final con una brillante acción tras recibir un centro del español Juan Mata.



Ya en el tiempo de prolongación, Jeremy Vardy acorto distancias para el Leicester del francés Claude Puel. David de Gea y Juan Mata fueron titulares en el United, mientras que Vicente Iborra reemplazó al portugués Adrien Silva a falta de diez minutos.



La primera jornada continuará este sábado con seis partidos, Newcastle United vs. Tottenham Hotspur a las 6:30 a.m., Bournemouth vs. Cardiff City a las 9:00 a.m., Fulham vs. Crystal Palace a las 9:00 a.m., Huddersfield Town vs. Chelsea a las 9:00 a.m., Watford vs. Brighton & Hove Albion a las 9:00 a.m. y Wolverhampton Wanderers vs. Everton a las 11:30 a.m.



El domingo se completará el programa con los duelos Liverpool vs. West Ham United a las 7:30 a.m., Southampton vs. Burnley a las 7:30 a.m. y el partido de la jornada, Arsenal vs. Manchester City a las 10:00 a.m..