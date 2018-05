Izquierdo jugó 88 minutos en la victoria 1-0 de Brighton sobre United

Manchester United perdió 1-0 frente al Brighton, que tuvo a José Izquierdo 88 minutos, y no pudo asegurar la segunda plaza de la Premier League, que aún podría cambiar de dueño si el cuadro de José Mourinho falla en los dos encuentros que debe disputar.

El conjunto del técnico portugués tiene una renta de cinco puntos sobre el Liverpool y de seis sobre el Tottenham, que ha disputado un encuentro menos que el United (35). Con seis puntos en juego, el equipo de Mourinho aún no tienen el honor de ser el segundo por detrás del campeón, el Manchester City. Parte de culpa la tiene el Brighton, que no se jugaba nada y ofreció una victoria de prestigio a su afición.



United, sin los lesionados Romelu Lukaku y Phil Jones, y con un equipo con los teóricos titulares, no pudo con su rival, que se adelantó con un gol del alemán Pascal Gross que necesitó la ayuda del VAR para certificar su validez. El jugador germano remató de cabeza a bocajarro un centro desde la banda izquierda que sacó debajo de la línea un defensa del Manchester United.



Después de la ayuda del videoarbitraje, se comprobó que la pelota había traspasado claramente la línea y el árbitro concedió el único tanto del partido en el minuto 57. Antes, al United le anularon un gol de Marouane Fellaini, Matthew Ryan evitó un gol de Paul Pogba tras un gran disparo del centrocampista francés y después, casi al final, Jesse Lingard pudo empatar con un remate que salió desviado cerca del poste derecho de la portería defendida por Ryan.