Chelsea vs. United: por el título del torneo más antiguo del mundo

Chelsea y Manchester United juegan este sábado cierre a la temporada futbolística 2017/2018 en Inglaterra con la disputa, en el estadio de Wembley, de la final de la FA Cup, y con la obligación de hacerse con el título para salvar sus decepcionantes temporadas.

Mancunianos y londinenses vuelven a verse las caras en una final de Copa once años después. En aquella ocasión, en mayo de 2007, fue la primera final de FA Cup que se disputaba en el nuevo Wembley tras seis ediciones en el Estadio del Milenio de Cardiff. Sin Liga de Campeones la próxima campaña y tras un convulso curso, marcado por la irregularidad y los rumores sobre la continuidad de Antonio Conte, el Chelsea tiene ante sí la posibilidad de salvar un año atípico en el suroeste de Londres.



Los 'Blues', que cayeron en la final del año pasado a manos del Arsenal, aspiran a conquistar su octava FA Cup, el torneo más antiguo del mundo, el mismo número de entorchados que atesora el Tottenham Hotspur. Los lesionados David Luiz, Emerson, Danny Drinkwater y Ethan Ampadu son bajas, mientras que las principales dudas de Conte residen en el ataque y en la portería: Olivier Giroud podría ser el elegido como referencia arriba en detrimento del cuestionado Álvaro Morata, mientras que Thibaut Courtois apunta a titular en la meta, con Willy Caballero relegado al banquillo.



"Estoy centrado únicamente en el partido de mañana. Para nosotros es muy importante porque hemos tenido una temporada muy difícil y esta es una oportunidad para acabar el año con un título", aseguró Conte, quien ha sumado este curso en liga 23 puntos menos que el pasado. "Lo único que puedo decir es que éste va a ser mi último partido de la temporada. Como todo el mundo sabe, tengo contrato y estoy comprometido con el club", respondió el italiano, visiblemente molesto, al ser preguntado sobre su continuidad en Stamford Bridge.



El equipo de Old Trafford, que aspira en la final número 137 del torneo más antiguo del mundo a su decimotercer triunfo en Copa, los mismos que atesora el Arsenal -récord-, no tiene bajas significativas, aunque sí dudas por molestias. Romelu Lukaku y Anthony Martial, 'entre algodones' durante toda la semana, parece que se han recuperado a tiempo, pero sólo el belga apunta a la titular en Wembley.



Otra de las novedades será la presencia de David de Gea en la portería. El internacional español, suplente habitual en la FA Cup, tomará el testigo del argentino Sergio Romero y defenderá la portería de los 'Diablos Rojos' en Londres.



"No voy a cambiar mi forma de pensar sobre la temporada por un partido", aseguró Mourinho al ser preguntado si consiguiendo el título el United la salvaría el curso. "En Italia no es muy importante. En Portugal es un día que se celebra mucho, lo mismo que en españa, porque es una final. Yo jugué una contra el Barcelona, fue un Real Madrid-Barcelona, pero si no hubiera sido contra ellos (Barça) no habría sido tan importante. Sin embargo, en la FA Cup no importa el equipo que esté: históricamente es la mejor Copa de todas las competiciones domésticas que hay", afirmó Mourinho.



La final del sábado entre Chelsea y United será la primera en la historia de la FA Cup que contará con el VAR, el asistente arbitral de vídeo. Un invitado habitual como es el príncipe Guillermo, presidente de honor de la Federación Inglesa (FA) y el encargado de hacer entrega del trofeo al ganador, no estará en Wembley al asistir ese mismo día en Windsor a la boda de su hermano, Enrique, con Meghan Markle.



Alineaciones probables:



Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Moses, Kanté, Fàbregas, Alonso; Hazard, Willian y Giroud.



Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Rojo, Young; Pogba, Matic, Mata: Alexis, Lingard y Lukaku.



Árbitro: Michael Oliver (ENG)



Estadio: Wembley (Londres)



Hora: 11:15 a.m.