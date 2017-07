Pedro tiene 'fracturas múltiples' después del choque con David Ospina

El español Pedro Rodríguez, del Chelsea, sufre "fracturas múltiples" en la cara y su lesión es "más seria de lo se creía", según informó este lunes su entrenador, el italiano Antonio Conte, a través de la cuenta de Twitter del club.

El delantero canario podrá, no obstante, volver a los entrenamientos dentro de unos diez días, aunque deberá llevar una máscara protectora.

