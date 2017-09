Paul Pogba estará, por lo menos, seis semanas por fuera de las canchas

0







Actualizado hace 2 horas

El portugués José Mourinho, entrenador del Manchester United, confirmó este viernes que la lesión de Paul Pogba es de "larga duración" y la ha comparado con las de Marcos Rojo y Zlatan Ibrahimovic, aunque no ha precisado el tiempo que el jugador estará de baja. Pogba, de 24 años, se retiró a los 19 minutos del partido de Liga de Campeones frente al Basilea (3-0) del pasado 12 de septiembre y ya se perdió los últimos cuatro compromisos del equipo de Old Trafford.

Mourinho afirmó entonces que el astro francés estaría "entre un mes y seis semanas" en recuperación. Sin embargo, 17 días después el preparador luso aseguró que la lesión de Pogba es de "larga duración".

"Está lesionado; no puede jugar el sábado, y no es una lesión con la que deba estar esperanzado, como con Antonio Valencia o Phil Jones", dijo. "Espero verles pronto entrenando y una respuesta positiva. Sin embargo, de las lesiones de larga duración prefiero no hablar", añadió.

Lea también: El turno para ser investigado es para Mourinho, presunto fraude fiscal.

"Ibra, Pogba y Rojo: con esos jugadores no cuento", subrayó Mourinho. El United tiene cuatro bajas confirmadas para el partido de Premier League del sábado frente al Crystal Palace -Pogba, Rojo, Ibrahimovic y Michael Carrick-, mientras que Phil Jones y Valencia son dudas hasta última hora tras perderse el triunfo del martes en la 'Champions' contra el CSKA Moscú.

"Tenemos que entrenar y tomar decisiones después de la sesión, pero espero que algunos de los futbolistas que no jugaron en Moscú estén (el sábado)", comentó Mourinho.

EFE