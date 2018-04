Manchester City se prepara para ser campeón frente a su eterno rival

El Manchester City puede batir el récord de precocidad en conquistar la Premier League si gana al Manchester United en el duelo que enfrentará a los de Pep Guardiola y a los de José Mourinho (sábado, 11:30 a.m.) en la trigésima tercera jornada de liga.

Los 'Citizens' necesitan la victoria ante su eterno rival para atrapar su quinta liga inglesa y convertirse en el primer equipo que la conquista con seis partidos aún por disputarse, superando el récord de sus vecinos en la temporada 2000/2001, cuando se coronaron a cinco jornadas del final.



Tras el descalabro ante el Liverpool en Champions League (3-0 en Anfield), el City necesita una rápida recuperación que insufle ánimos a sus jugadores para el partido de vuelta y qué mejor alegría que sumar un título ante el United en el Etihad Stadium.



Para ello, Guardiola se encuentra en la encrucijada de dar descanso a sus mejores futbolistas, con la mente puesta en el partido de vuelta ante el Liverpool del próximo martes, o forzar e intentar retener un título en casa que es cuestión de tiempo que acabe por caer. "Estamos cercas de ser campeones. Es una coincidencia porque es un derbi, pero no importa. Tenemos que estar concentrados en lo que tenemos que hacer y ganar el partido", manifestó Guardiola.



Jugadores clave como Kevin de Bruyne, Leroy Sané, David Silva y Fernandinho disputaron los 90 minutos ante el Liverpool, y su presencia ante el

United está en duda, mientras que otros como Raheem Sterling, Bernardo Silva y Gabriel Jesús, que ya jugó ante los de Jurgen Klopp, pueden tener su oportunidad. Sergio Agüero continúa recuperándose de la lesión de rodilla que le tiene apartado de los terrenos de juego desde hace un mes y es duda para el encuentro.



Por parte del Manchester United, Mourinho, sin cansancio acumulado por competición europea tras haber caído en octavos de final ante el Sevilla, podrá alinear a su once titular y seguir confiando en el olfato goleador de Alexis Sánchez y Romelu Lukaku. El chileno y el belga, que lleva tres partido seguidos viendo puerta, anotaron en la jornada pasada ante el Swansea (2-0) y son la principal baza ofensiva para atacar a la defensa 'Citizen', que ya dio signos de debilidad, sobre todo en las figuras de Aymeric Laporte en el lateral izquierdo y de Vincent Kompany en la posición de central, ante el Liverpool.



El duelo de Manchester no será el único derbi de la jornada, ya que Everton y Liverpool se enfrentarán en Goodison Park . Pese a que el Liverpool arrancará la jornada en tercera posición, a dos puntos del United, y con el Tottenham Hotspur al acecho -visitará la casa del Stoke City el sábado - en la cuarta plaza, la cabeza de los de Klopp puede estar más en el duelo ante el City de la Liga de Campeones, ya que el club de Anfield se juega volver a unas semifinales diez años después.



Arsenal y Chelsea, sin prácticamente opciones de acceder a la Champions League, se reservarán para el domingo, cuando reciban en casa a Southampton y West Ham, respectivamente. Los de Conte son quintos, con 56 puntos a ocho del Tottenham, mientras que los de Arsene Wenger, tras haber goleado al CSKA de Moscú en la Liga Europa (4-1) se sitúan en la sexta plaza con 51, solo cinco por encima del Burnley.