Manchester City hizo oficial el fichaje del defensor Benjamin Mendy

Manchester City anunció este lunes el fichaje del defensa francés Benjamin Mendy, que abandona el Mónaco para ligarse al club que dirige ‘Pep’ Guardiola durante las próximas cinco temporadas.

El traspaso del lateral izquierdo, de 23 años, es la cuarta incorporación de un jugador defensivo efectuada por el técnico catalán en los últimos días, que lleva gastados unos 200 millones de libras (224 millones de euros) en refuerzos para los ‘citizens’.

Aunque el Manchester City no reveló el montante de esta operación, los medios británicos la valoran en 49,4 millones de libras (55,29 millones de euros), que se suman a los 26,9 millones de libras (30,10) que ha costado el traspaso del lateral del Real Madrid, Danilo, anunciado el domingo anterior.

Please welcome @benmendy23 to Manchester City! #BlueMendy https://t.co/ZLY17WNdlS