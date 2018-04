Liverpool presentó su nuevo uniforme para la tempora 2018-2019

Reds together. Introducing our new 2018/19 Home Kit. 🔴 https://t.co/HQ4Syxw7Z4 #ThisMeansMore pic.twitter.com/LT3FnRyNb6

The Reds pull on the new 2018/19 Home Kit for the first time. 🔴🔴🔴https://t.co/HQ4Syxw7Z4 #ThisMeansMore pic.twitter.com/d6lx0tZ7ge