Liverpool golea 4-0 a Brighton en su último ensayo previo a Champions

El Liverpool se aseguró la cuarta plaza de la Premier League y reservó su billete para la próxima edición de la Liga de Campeones tras golear este domingo por 4-0 al Brighton & Hove Albion, que no tuvo al colombiano José Izqueirdo. Fue el último partido de los 'Reds' antes de la final de la Liga de Campeones del próximo día 26 frente al Real Madrid.

Los hombres de Jürgen Klopp tenían dos objetivos en la última jornada de la liga inglesa: asegurarse su presencia en la Champions del año que viene y ayudar a Mohamed Salah a conseguir el preciado Balón de Oro, que premia al máximo artillero del curso. Y lograron los dos.



No tuvieron que esperar carambolas los 'Reds', y antes de que se cumpliera la primera media hora, Salah se apuntó su tanto número 32 del curso y abrió el camino de la goleada de su equipo.



El 'faraón', que ha superado a Luis Suárez, Cristiano Ronaldo y Alan Shearer en la lista de máximos goleadores en única temporada en la división reina del balompié inglés, dio un paso más hacia la 'Golden Boot' después de recibir un pase de Solanke por entre las piernas del defensor y fusilar desde dentro del área a Mat Ryan.



El dominio del Liverpool, que se había topado una y otra vez con un gran Ryan, se transformó finalmente en goles, y un cuarto de hora después del tanto de Salah el turno fue del croata Dejan Lovren, quien en el minuto 40 subió el 2-0 al marcador de Anfield con un portentoso cabezazo a centro lateral de Andy Robertson.



En la segunda mitad se mantuvo la tónica de la primera, con el Liverpool arriba buscando el tercero y los hombres de Chris Hughton encerrados atrás e intentando pescar algún contragolpe. No llegó el primero de los 'Seagulls', sino el tercero de los de casa, obra de Solanke, quien inauguró su cuenta anotadora con el Liverpool al poco de volver de vestuarios, en el minuto 53.



El joven delantero inglés completó la goleada con un derechazo desde el interior del área y culminó una gran jugada personal de Salah.



El carrusel de cambios -entraron Adam Lallana, necesitado de minutos antes del Mundial, el jovencísimo Ben Woodburn y el punta Danny Ings por Mané, Firmino y Salah, respectivamente- mermó ligeramente el ritmo del encuentro, aunque no evitó que el Liverpool se apuntaba el cuarto, obra del joven lateral izquierdo Robertson.



El escocés fue otro de los que inauguró su cuenta anotadora con los de Anfield; y lo hizo en el minuto 85 con un gran zurdazo tras recoger un rechazo en el área pequeña.



No se volvió a mover el luminoso de Anfield, y el Liverpool se llevó un importante triunfo que lo mantiene en cuarta posición de la tabla y lo carga de moral de cara a la cita más importante de la temporada: la final de la Liga de Campeones del próximo 26 de mayo en Kiev contra el Real Madrid.