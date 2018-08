Las claves del Everton, el más probable destino de Yerry Mina

Cuando todos los caminos apuntaban al Manchester United, el rumbo del colombiano Yerry Mina cambió súbitamente y ahora todo parece indicar que será nuevo jugador del Everton.

El zaguero se presentaba este lunes a la sede del FC Barcelona para resolver su situación, que hace tiempo está lejos de jugar junto a Messi, y para preparar la llegada a su segunda liga en el presente año: la Premier League.



¿Qué tipo de equipo es el Everton?



Si bien Everton no es uno de los equipos de la parte alta de la tabla, tampoco está en zona de descenso y de hecho, en la última temporada, terminó en el octavo puesto del torneo que dominó el Manchester City, con lo cual estuvo a punto de ir a la ronda previa de Europa League.

Precisamente una de las metas del equipo es ganar protagonismo en torneos continentales y por eso está armando un equipo con características de talento, Juventus y hambre de triunfos.



Su primer fichaje se anunció en mayo pasado y es el entrenador portugués Marco Silva, quien es el responsable directo de los últimos fichajes de la temporada, entre quienes se cuentan el francés Lucas Digne (ex Barcelona), de 25 años, el brasileño Richarlison y el joven arquero portugués Joao Virginia, de 18 años.



Silva tiene 41 años y confía en rejuvenecer a la plantilla para dar el salto de calidad que se necesita. “Silva ha introducido un ambicioso y expresivo estilo de fútbol desde su llegada a la Premer", aseguró Marcel Brands, director de fútbol del Everton. "Es un entrenador que quiere jugar un fútbol atractivo y de ataque", añadió.



Hay que decir que la primera experiencia de Silva no fue precisamente feliz, pues fue despedido del Watford por malos resultados.



Y cabe recordar que el equipo acaba de salir de varios jugadores, muchos de renombre pero ya con una edad importante: Joel Robles (Real Betis), Jose Baxter, David Henen, Ramiro Funes Mori (Villarreal), Wayne Rooney (D.C. United), Luke Garbutt (Oxford United), Henry Onyekuru (Galatasaray), Shani Tarashaj (Grasshopper Club Zurich), Davy Klaassen (Werder Bremen), Ashley Williams (Stoke City), Antonee Robinson (Wigan) y Kevin Mirallas (Fiorentina).



Everton terminó la última temporada en la Premier League con 13 victorias, 15 derrotas y 10 empates, 44 goles anotados pero 58 recibidos (-14), con lo cual fue el sexto equipo más vulnerable del torneo. De hecho, terminó en el puesto 16 en la estadística de pérdidas de balón, lo que habla de su fragilidad en la tarea de marca.



¿Qué encontraría Mina en Everton?



Lo primero y más importante que encontraría Mina, si se confirma su llegada al Everton, es confianza, esa que extrañó en el FC Barcelona.

Everton fue el primer equipo en poner dinero sobre la mesa (25 millones de euros) tras el fenomenal Mundial del defensor colombiano y hasta último momento se ha mantenido en la puja.



El panorama para verlo de titular y con regularidad no está garantizado pero sin duda tendrá menos competencia que aquella que encontraría en el Manchester United, por ejemplo.



Actualmente en la zaga hay un veterano, Phil Jagielka, de 1,80m, 35 años y 358 partidos totales, con 18 goles. Su compañero, Ashley Williams, de 33, se marchó al Stoke City.



Entre los más jóvenes está Michael Keane, irlandés de 25 años, con 37 partidos y 1 gol y 1,88m de estatura. Cuco Martina, central y también lateral derecho, nació en Curazao, tiene 28 años y 1,85m de estatura. Por supuesto Digne, excompañero de Mina en Barcelona y quien también salió por la falta de oportunidades, llega con 25 años de edad, 1,78m pero en una posición ideal de lateral izquierdo. Seamus Coleman, de 29 años, 234 juegos y 24 tantos, también está entre las opciones aunque su puesto natural es el lateral derecho.



Así, las opciones de que Mina llegue a tener continuidad, con su buen pase, su tremenda fortaleza en el juego aéreo defensivo y ofensivo (1,94m de estatura) y su talento para el gol, parece favorable. Sólo falta saber si Barcelona da el OK a su salida.



